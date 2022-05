A novela entre o Twitter e Elon Musk ainda parece ter muitos episódios pela frente. A proposta de compra feita pelo magnata e pelos investidores foi aceite agora estão a decorrer as negociações para que o Twitter se torne efetivamente na rede social privada de Elon Musk.

Há agora detalhes que parecem afirmar que Elon Musk poderá vir a ser o CEO da empresa durante um período limitado depois da compra se efetivar.

Elon Musk, o rei do Twitter

Segundo as informações partilhadas por David Faber, jornalista da CNBC, Elon Musk deverá assumir o cargo de CEO da empresa temporariamente, logo que a compra se concretize, até ao final deste ano.

Esta é mais uma das indicações que terão sido dadas aos investidores no processo de angariação de financiamento para a compra do Twitter.

Elon Musk não partilhou publicamente esta informação, nem o que acontecerá com a atual direção da empresa, quando o acordo for concluído. O atual CEO do Twitter, Parag Agrawal, que está no cargo há apenas cinco meses, também não terá sido muito concreto com as suas perspetivas no cargo que ocupa na empresa.

Considerando as responsabilidades do comprador, que já tem a seu cargo empresas como a Tesla e a Space X, tudo fazia crer que o cargo de CEO do Twitter, aquando da finalização do processo de compra, fosse entregue a outra pessoa. No entanto, ainda que isso possa vir acontecer, no imediato da compra, Musk deverá mesmo assumir o cargo alto dentro.

Apesar desta informação agora revelada, a Reuters já havia avançado com a notícia de que o novo CEO da empresa já estaria escolhido, pelo próprio magnata.