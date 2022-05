A preocupação da Google com a segurança dos utilizadores é grande e está permanentemente a ser avaliada. Um dos focos é a gestão de passwords e a forma como estas estão a ser usadas através da Internet, em muitos serviços.

Uma mudança está agora a chegar e permite uma gestão ainda maior de segurança. O Assistente da Google passou a conseguir mudar passwords comprometidas no Chrome, facilitando este processo aos utilizadores deste browser.

Esta é uma novidade que, na verdade, já tinha sido revelada há cerca de 1 ano. Durante a I/O de 2021 a Google já tinha mostrado como iria ser o futuro da gestão de passwords, simplificando ao máximo este processo e libertando o utilizador de escrever ou reduzir ao mínimo a interação.

Assim, e numa novidade descoberta agora, esta gestão de passwords passou a estar ativa e disponível para um leque grande de utilizadores. Tudo funcionará de forma transparente e o foco estará no Chrome e na sua gestão de passwords.

O browser da Google já tinha uma forma de detetar e alertar os utilizadores para as passwords que estão comprometidas. Estes alertas limitavam-se a notificar para que a mudança das passwords fosse realizada, tendo agora esta ferramenta como um extra.

Os utilizadores passam então a ter a possibilidade de tratar do processo de forma completa, acedendo ao processo completo, mesmo no serviço. Ao aceder a um desses serviços, será mostrado de imediato este alerta, tentado sensibilizar os utilizadores e oferecendo essa possibilidade.

Google Assistant being able to change breached passwords >>>>> pic.twitter.com/Dfcnvhs1S5