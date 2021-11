Aiways U5: Carro elétrico chinês vai chegar a Portugal por 35 mil € + IVA

O mercado dos carros elétricos continua a crescer significativamente. Em Portugal, a venda de elétricos tem atingido recordes com outubro a registar o maior número de vendas de carros elétricos + híbridos.

O Aiways U5 será o primeiro SUV 100% elétrico chinês a entrar no mercado portuguesa. Vai custar 35 mil euros mais iva.

Os primeiros veículos elétricos chineses vão começar a chegar a Portugal em março do próximo ano. Depois de em 2021 ter introduzido a Maxus no mercado nacional, o grupo Bergé Auto volta a “pescar” no Império do Meio e traz para Portugal a Aiways, uma marca de automóveis totalmente elétricos “made in China”, revela o Jornal de Negócios.

Muito semelhante ao Volkswagen Tiguan, o Aiways U5 vem com um motor elétrico que é alimentado por uma bateria de 63 kWh. De acordo com informações no site da marca, o Aiways U5 tem uma autonomia superior a 400 km de acordo com o ciclo WLTP.

O carregamento da bateria, dos 20% até aos 80% demora apenas 35 minutos. Dos 0 aos 100 km/h este veículo demora 7,8 segundos.

Ao nível de interiores, o veículo é um pouco minimalista, mas super equipado em termos de tecnologia.

Como referido, o Aiways U5 chega ao mercado português já no próximo ano por um valor base de 35 mil euros mais iva. De acordo com as informações, a marca chinesa tem como objetivo vender 300 veículos no primeiro ano, depois de, no ano passado, ter vendido 550 unidades no mercado europeu e este ano já ter entregado perto de 400 do SUV U5.