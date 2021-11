OnePlus 10 Pro não dará um passo além no alcance do Zoom

A OnePlus, com os smartphones da série 9, quis elevar a qualidade dos seus smartphones de topo em linha com o que a concorrência oferecia. Ou seja, o design e construção já estavam no topo, o ecrã com excelente qualidade, o desempenho de excelência, só faltava a fotografia. Para atingir o seu objetivo criou parceria com Hasselblad. Apesar da melhoria significativa da qualidade fotográfica, o que vimos é que nenhum dos OnePlus 9 foram capazes de atingir distância com zoom de qualidade, como os outros.

Os rumores começam a surgir em torno da nova geração e parecem indicar que o novo Pro da linha 10 também não terá um investimento nesta área. Mas será que o consumidor se importa?

O Zoom até 50 ou 100 vezes que recorre a uma câmara periscópio é já algo comum nos smartphones de topo. A Huawei é uma das melhores a fazê-lo, mas já vemos grande qualidade em termos de processamento de imagem e de estabilidade noutras marcas

A OnePlus com a sua parceria com a Hasselblad para o lançamento dos smartphones de topo deste ano foi capaz de dar um passo além na qualidade fotográfica, mas na questão do zoom não apresentou nada de muito relevante, a não ser a câmara telefoto capaz de fazer zoom ótico de 3,3 vezes.

Nas imagens seguintes é possível ver alguns exemplos de fotos captadas com as câmaras do OnePlus 9 Pro em modos normal, grande angular, zoom.

OnePlus 10 Pro sem câmara periscópio

Os rumores em torno do novo smartphone de topo da OnePlus já começaram a surgir e aparentemente a câmara periscópio não será, novamente, uma opção para a marca. Pelo que é avançado, a câmara telefoto conseguirá um zoom ótico de 3,3 vezes e digital até 30 vezes. O que em nada se destacará da concorrência.

Mas afinal para quem é que é útil um zoom que vai até às 100 vezes?

Do ponto de vista tecnológico é interessante ver até onde é capaz de ir um pequeno sensor fotográfico colocado num smartphone, com um pequeno sistema de espelhos. No entanto, o tempo tem-nos mostrado que o zoom periscópio não oferece assim tantas vantagens aos utilizadores. São raros os cenários onde os utilizadores de smartphones de topo usam e abusam dessa característica.

Assim, nem parece que esta decisão seja infundada. A inclusão de uma destas câmaras poderia fazer aumentar o preço do smartphone, com uma especificação que nem é assim tão utilizadas. A Apple é, por exemplo, outra das fabricantes que mantém o seu zoom ótico até às 3vezes e zoom digital até 15 vezes.

Na sua opinião, a OnePlus está a tomar a decisão acertada ou, pelo contrário, esperava encontrar um zoom infinito à semelhança da concorrência?