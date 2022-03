Starlink ajuda a unidade de elite da Ucrânia a atingir e destruir os tanques de Putin

A ameaça de Elon Musk parece estar a acontecer, não num corpo a corpo com Putin como refere o desafio publicado pelo CEO da Starlink, mas entre a tecnologia de um e as armas destrutivas do outro. Conforme se tem visto no terreno, a Starlink tem ajudado a unidade de elite da Ucrânia a atingir e destruir os tanques russos.

As forças ucranianas para usar os drones com visão térmica à noite, precisam que estes equipamentos se liguem através do sistema Starlink.

Rede de satélites Starlink de Elon Musk está a ajudar a destruir os tanques e Putin

Possivelmente Elon Musk estaria a utilizar uma parábola quando desafiou Putin para um duelo, onde o prémio seria a Ucrânia. Ou era apenas um devaneio, uma loucura do empresário americano... mas o desafio aconteceu.

Contudo, a internet Starlink da sua empresa SpaceX, está a revelar-se útil para as forças armadas da Ucrânia na luta contra a invasão russa.

Num artigo intitulado "Starlink de Elon Musk está a Ucrânia a vencer a guerra dos drones", o The Telegraph descreveu como a ligação por satélite é imprescindível à unidade Aerorozvidka (Reconhecimento Aéreo) do exército ucraniano, para estes fazerem o seu trabalho de "usar vigilância e atacar com drones para atingir tanques e posições russas".

No meio das falhas de internet e de energia, que se espera que piorem, a Ucrânia está a recorrer ao novo sistema Starlink disponível para algumas das suas comunicações. As equipas de drones no campo, por vezes em áreas rurais mal conectadas, são capazes de usar a rede Starlink para ligá-los aos alvos e à inteligência na sua base de dados de campo de batalha. Podem direcionar os drones para lançar munições anti-tanque, às vezes voar silenciosamente até às forças russas à noite enquanto dormem nos seus veículos.

Escreveu o The Telegraph.

Os drones mais sofisticados da unidade ucraniana estão a usar ligações Starlink. Se utilizarmos um drone com visão térmica à noite, o drone deve ligar-se através do Starlink ao tipo da artilharia e criar a aquisição de um alvo.

Explicou um oficial da Aerorozvidka ao The Times of London.

A qualidade é "excelente", diz o funcionário ucraniano

O vice-primeiro-ministro ucraniano Mykhailo Fedorov disse, numa entrevista aos The Washington Post na sexta-feira passada, que a Starlink está a trabalhar.

A qualidade da ligação é excelente. Estamos a utilizar milhares de terminais com novos envios que chegam de dois em dois dias.

Disse Fedorov através de um tradutor, utilizando uma ligação Starlink a partir de um local não revelado.

Os funcionários russos não estão satisfeitos com a ajuda que a SpaceX presta à Ucrânia.

Quando a Rússia implementa os seus mais altos interesses nacionais no território da Ucrânia, Elon Musk aparece com a sua Starlink que foi anteriormente declarada como puramente civil.

Disse Dmitry Rogozin, diretor-geral da agência espacial russa Roscosmos, ao canal Russia Today, no início de março.

Eu deixei o aviso sobre isso, mas os nossos 'mosqueteiros' disseram que ele é a luz do mundo da cosmonautica. Aqui, olhe, ele escolheu o lado. Nem sequer o censuro pessoalmente. Este é o Ocidente em que nunca devemos confiar.

Concluiu Rogozin.

Mais de 5.000 antenas parabólicas na Ucrânia

A Starlink também está a ser utilizada por civis ucranianos, embora não esteja claro quantos a usam. O The Post citou uma fonte anónima que está "familiarizada com o esforço da Starlink na Ucrânia", dizendo que existem mais de 5.000 terminais Starlink no país.

A agência de Fedorov está a trabalhar para levar os terminais Starlink a regiões onde o acesso à Internet foi cortado. Os sistemas têm sido utilizados em alguns casos para ligar pessoas quando as redes celulares no país foram sobrecarregadas.

Explicou a fonte ao The Post.

A aplicação Starlink que é utilizada para ajudar a criar o serviço "atingiu um total de 98.000 instalações em toda a App Store da Ucrânia e Google Play combinadas

Escreveu o Wall Street Journal na semana passada.

O número de download veio da empresa de análise Sensor Tower.

Musk avisou sobre ataques russos à localização dos recetores Starlink

Musk avisou a 3 de março para uma "elevada probabilidade" da Rússia visar as antenas parabólicas porque "a Starlink é o único sistema de comunicações não-russo ainda a funcionar nalgumas partes da Ucrânia".

A 5 de março, Musk escreveu que "alguns terminais Starlink perto de zonas de conflito estavam a ser bloqueados durante várias horas. A nossa última atualização de software evita o bloqueio".

Alguns especialistas alertaram que os dispositivos poderiam dar a localização dos ucranianos aos atacantes russos. Contudo, esse problema parece não existir, até ao momento. Segundo reportado por Fedorov, os dispositivos têm sido normalmente utilizados em áreas densamente povoadas, onde haveria muitos civis.

Seguramente Putin não contava com esta ajuda à Ucrânia vinda do espaço.