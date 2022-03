Square Enix revela The Diofield Chronicle

A Square Enix revelou recentemente, The Diofield Chronicle, um novo RPG com fortes elementos de Estratégia, que se encontra a ser desenvolvido em cooperação com Lancarse Ltd.

Venham ver o que se trata este jogo completamente novo, com o selo de qualidade da Square Enix.

A Square Enix está bastante atarefada e este ano de 2022 (e adiante) promete o lançamento de muitos (e espera-se, bons) jogos com o selo de qualidade da companhia japonesa.

É o caso deste The DioField Chronicle, um dos recentes anúncios da companhia e que se antecipa como um RPG tático de estratégia bastante promissor.

The DioField Chronicle é um RPG de estratégia cuja ação decorre num mundo em conflito, que combina influências medievais, contemporâneas e de fantasia. O jogo terá como ponto forte, um sistema de combate complexo e inovador nas suas mecânicas.

O jogo, um RPG tático totalmente concebido em 3D, apresenta a particularidade de possuir como banda sonora, melodias criadas pelas mentes dos compositores de Game of Thrones, Ramin Djawadi e Brandon Campbell.

Por outro lado, The Diofield Chronicle conta ainda com o apoio de Taiki (Lord of Vermilion III, IV) e de Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII) para a criação de personagens e deste mundo novo.

A guerra paira sobre a terra imaginária de Rowetale, onde grassa um conflito armado entre o Império e a Aliança. A força esmagadora e disciplinada do Império encontra-se a ganhar terreno sobre a Aliança.

No entanto, o pequeno Reino de Alletain, na ilha de Diofield tem se conseguido manter a leste do perigo e a devastação ainda não atingiu as suas terras.

Os habitantes de Diofield, liderados pela família real de Shaytham, sabem que o facto de Jade (um recurso precioso existente nas suas terras e usado para magias e feitiçarias) ser comum, poderá chamar as atenções tanto do Império como da Aliança. E assim, parece que o Reino de Alletain está destinado a ter de lutar para evitar ser esmagado no meio de toda esta convulsão.

Entretanto, um bando de mercenários de elite que se autodenomina como os Blue Fox surge no meio do caos, prometendo lutar por Alletain. Este é o ponto de partida para The Diofield Chronicle.

Uma das principais curiosidades de The DioField Chronicle assenta no seu sistema de combate que a Square Enix refere como Real Time Tactical Battle.

Por outras palavras, o jogo terá uma forte componente tática em tempo real, onde os jogadores terão de avaliar devidamente (e rapidamente) as condições da batalha (posicionamento dos inimigos, classes dos inimigos, ...) para poderem dar ordens mais corretas aos seus personagens.

The DioField Chronicle, será lançado ainda este ano (sem data concreta anunciada ainda) para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).