Metaverso poderá permitir que utilizadores sintam dor

Apesar de nem todos acreditarem no potencial do metaverso, há quem esteja a prepará-lo e a arranjar formas de o tornar verosímil ao mundo real. Caso disso é uma startup japonesa que está a trabalhar numa forma de permitir que as pessoas sintam dor.

A H2L Technologies está a desenvolver uma pulseira que deverá ser utilizada a par do headset de realidade virtual.

Uma empresa japonesa chamada H2L Technologies está a trabalhar na transferência de sensações do mundo real para o metaverso.

A startup está a desenvolver uma pulseira que permitirá, à partida, que os utilizadores se movimentem no mundo virtual e sejam capazes de experienciar sensações, como dor, o peso de objetos, beliscões. Isto, através do estímulo elétrico nos seus músculos e braços.

O objetivo é que essa pulseira seja utilizada a par do headset de realidade virtual, conferindo uma experiência muito mais realista.

Experiência traumática deu origem à ideia da startup

Foi por ter tido uma experiência que a colocou muito perto da morte, na adolescência, que Emi Tamaki teve a ideia da tecnologia que a empresa da qual é CEO está a desenvolver. Enquanto lidava com um problema cardíaco, considerou a possibilidade de ligar as suas experiências físicas a um computador.

Sentir dor permite-nos transformar o mundo metaverso num verdadeiro [mundo], com sentimentos crescentes de presença e imersão.

Disse Tamaki, ao Financial Times.

Enquanto investigadora, procura tecnologias que envolvam o tato e, em 2029, espera “libertar os humanos de qualquer tipo de constrangimento em termos de espaço, corpo e tempo”.

Pessoas como eu, que não podem sair muitas vezes porque não tenho músculos suficientes devido a doenças cardíacas, podem viajar para qualquer lugar, a qualquer hora.

Explicou Tamaki.

Assim como a startup japonesa, também Mark Zuckerberg já havia pensado em desenvolver uma tecnologia que tornasse o metaverso mais imersivo. Neste caso, está a ser desenvolvida uma luva vibratória que permitirá ao utilizador experienciar sensações.

