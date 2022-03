CEO da Valve diz que o metaverso está apenas a ampliar a tecnologia que já temos

Os entusiastas da tecnologia poderão estar muito expectantes no que diz respeito aos desenvolvimentos do metaverso. O conceito foi massivamente introduzido pela Meta e as pessoas estão curiosas. Contudo, o CEO da Valve desvaloriza-o.

Gabe Newell considera que o metaverso está apenas a ampliar a tecnologia que já temos.

O futuro do metaverso tem intrigado os curiosos e deixado os entusiastas expectantes. De facto, esta é uma promessa que, como sabemos, ainda dará muito que falar, pela tecnologia envolvida. No entanto, nem todos acreditam no seu potencial, como é o caso de Gabe Newell, CEO da Valve Corporation, uma empresa americana de jogos.

Na opinião do também cofundador, que está na indústria dos jogos desde 1998, o metaverso está apenas a ampliar a tecnologia que já temos e, por isso, não entende o entusiasmo em torno do conceito.

Numa entrevista à PC Mag, Gabe Newell afirmou que “a maioria das pessoas que falam do metaverso não fazem a mínima ideia do que estão a falar”. Mais do que isso, e sem mencionar nomes, o CEO da Valve disse que as ideias associadas ao metaverso são “esquemas rápidos para enriquecer”, não estando a contribuir de forma nenhuma para mudar a tecnologia.

Conforme explica, as características que as empresas têm anunciado como sendo parte do metaverso, de um universo virtual futurista, são aquelas que a indústria dos jogos tem vindo a explorar e a oferecer desde há muito tempo. Como exemplo, Newell recorre ao conceito de avatar completamente personalizável que tem vindo a ser associado ao conceito de metaverso: em 2013 foi lançado um jogo online multiplayer, Final Fantasy 14, que faz exatamente isso.

O CEO da Valve diz que os problemas que as empresas associadas ao metaverso dizem estar a resolver já foram resolvidos há mais de uma década. Além disso, considera que elas estão a chegar tão tarde ao cenário que dizem estar a construir que não serão capazes de oferecer nada que os clientes já não tenham visto antes.

