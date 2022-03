Anonymous atacam impressoras na Rússia e mandam mensagens

O grupo internacional de hackers Anonymous continua a sua guerra contra Putin e a invasão russa da Ucrânia. O grupo revelou que recentemente atacou serviços de impressão em toda a Rússia e que está a enviar mensagens sobre a "verdadeira" guerra que está a acontecer Ucrânia.

Saiba o que dizia a mensagem enviada pelos Anonymous.

Anonymous: Impressoras imprimiram mais de 100 mil cópias

Em tempos de guerra vale tudo! Como é do conhecimento publico, a ação do grupo de hackers Anonymous tem estado contra a Rússia, mais concretamente contra Putin. Depois do ataque a vários serviços russos, os hackers dizem agora que conseguiram hackear serviços de impressão e dar instruções às impressoras para imprimir mensagens.

No Twitter foi publicada uma mensagem no domingo onde era referido que já tinham sido impressas mais de 100 mil páginas com mensagens anti-Kremlin. Ao todo, estavam a "trabalhar" 15 hackers.

Segundo o que é referido, na mensagem segue a verdadeira informação sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e também indicações sobre como instalar um browser que se desvie da censura do Kremlin.

"Cidadãos da Rússia, ajam agora para impedir que o terrorista Putin mate mais milhares de pessoas na Ucrânia", diz o ficheiro PDF, quando traduzido pelo software de tradução Google Lens. "O povo da Rússia deveria conhecer as ações de horror de Putin."

O texto contido no ficheiro enviado pelos Anonymous afirma que as preocupações do governo russo com as fronteiras e o medo da influência ocidental foram as verdadeiras causas da guerra, e não quaisquer ações tomadas contra os russos pela Ucrânia, como Putin e o Kremlin alega.

A mensagem termina com um forte apelo à ação. Um maço de papel e tinta é um preço barato para o sangue dos inocentes", lê-se. "Lute pela sua herança e honra, derrube o sistema corrupto de Putin que rouba os seus bolsos. Retribua o respeito. Dê paz e glória à Ucrânia, que não merecia o assassinato dos seus inocentes!