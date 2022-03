Biden alerta para a possibilidade de ciberataques protagonizados pela Rússia

Conforme vimos aqui, a guerra que a Ucrânia tem tentado travar desde o dia 24 de fevereiro é híbrida e está a acontecer também no digital. Tendo isto em mente, o Presidente dos Estados Unidos Joe Biden alertou as empresas para a possibilidade de ciberataques.

A Casa Branca dirigiu algumas orientações para as empresas se protegerem e prevenirem.

O Presidente dos Estados Unidos da América Joe Biden aconselhou as empresas a reforçarem a sua cibersegurança, uma vez que os relatórios dos serviços secretos americanos indicam que a Rússia está a analisar a viabilidade de potenciais ataques.

Avisei antes que a Rússia poderia potencialmente conduzir uma atividade cibernética maliciosa contra os Estados Unidos, inclusive como resposta aos custos económicos sem precedentes que impusemos à Rússia ao lado dos nossos aliados e parceiros. Faz parte do jogo da Rússia. Hoje, a minha administração reitera os avisos, baseados em informações em evolução, de que o governo russo está a explorar opções para potenciais ciberataques.

Disse Biden, numa declaração.

De acordo com a CNBC, o Presidente citou orientações dadas pela Casa Branca relativamente à prevenção de ciberataques. Esta recomenda o uso de autenticações multifator, por forma a impedir que potenciais hackers acedam facilmente aos sistemas, bem como a realização de backups, encriptação de dados e atualização de passwords. Mais do que isso, aconselhou que as empresas garantissem que os dispositivos trabalham com as últimas atualizações de segurança.

Segundo a conselheira adjunta de segurança nacional para as tecnologias cibernéticas e emergentes dos Estados Unidos Anne Neuberger, não é certo que a Rússia irá efetivamente protagonizar ciberataques contra o país. No entanto, e porque “há alguma atividade preparatória” detetada pelas autoridades, cabe ao governo alertar para essa possibilidade.

Precisamos que todos façam a sua parte para enfrentar uma das ameaças definidoras do nosso tempo - a vossa vigilância e urgência hoje podem prevenir ou mitigar ataques amanhã.

Afirmou Biden.

Por sua vez, Ned Price, porta-voz do State Department, disse que o país deixou claro à Rússia que “haverá um preço elevado a pagar se eles usarem as suas capacidades para atingir infraestruturas críticas, para atingir sectores de importância estratégica”.

Leia também: