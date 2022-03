Elon Musk envia kits da Starlink num camião para a Ucrânia

Mykhailo Fedorov, vice primeiro-ministro e ministro da Transição Digital da Ucrânia, fez um desafio a Elon Musk e o magnata da Tesla concedeu o pedido. Fedorov pedia que Elon Musk disponibilizasse Internet da Starlink e, em poucas horas, o serviço da Starlink ficou disponível na Ucrânia.

Musk informou também que os terminais da Starlink, para acesso à Internet na Ucrânia estariam a caminho... e esses também já chegaram ao destino. Veja a foto!

Tal como referimos recentemente, se a Rússia estava com ideias de cortar a Internet à Ucrânia, vai ter de mudar de estratégia. Através de um tweet, Elon Musk revelou que a Internet por satélite Starlink da SpaceX estava já ativa na Ucrânia e que os kits de acesso também chegariam país de Zelensky.

De acordo com a Reuters, a conectividade com a GigaTrans, principal ISP da Ucrânia, caiu para menos de 20% dos níveis normais durante a invasão e tal é confirmado pelo serviço de internet NetBlocks que faz um "mapeamento" real da Internet no mundo.

Relativamente aos kits da Starlink, Mykhailo Fedorov publicou no Twitter uma foto onde mostra um camião carregado de kits da Starlink. Fedorov agradece o simpático gesto a Elon Musk.

Tal como já referimos, a SpaceX pretende criar uma constelação de 42 mil satélites Starlink. Esta rede permite levar Internet de alta velocidade para zonas mais remotas do planeta.

Com o serviço de Internet da SpaceX, a Ucrânia passa a ter uma alternativa às operadoras do país, deixando de ficar dependente das infraestruturas por fibra.

O projeto Starlink da SpaceX tem sido uma aposta disruptiva que visa disponibilizar internet por satélite, mas com um serviço melhor dos que já existiam (com menos latência). É possível ter internet e comunicações em qualquer parte do planeta com mais segurança e com menos controlo de terceiros nos tarifários, velocidades e outros aspetos fundamentais para a sociedade moderna. Nesse sentido, há várias potências mundiais a querer ter a sua própria constelação, entre elas a União europeia.

