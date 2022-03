A linha Note da Samsung é uma das que mais sucesso fez junto dos utilizadores da marca. Estes smartphones tinham capacidades únicas e que mostraram no mercado e contra a sua concorrência, ao longo dos anos em que estiveram disponíveis.

O fim destes smartphones da Samsung era algo que há se falava e que era até esperado. Agora, e depois de muito ruído à volta deste tema, tudo ficou finalmente esclarecido. Os Note vão mesmo desaparecer, mas há um legado importante que fica.

Os smartphones da linha Galaxy Note sempre se diferenciaram da concorrência por alguns pormenores. Por muito que pareça já fora de lógica e até ultrapassada, a verdade é que a S Pen sempre se destacou e mostrou ser útil.

Uma das razões era mesmo o ecrã generoso, que abria as portas aos utilizadores e a tudo o que quisessem explorar. Havia, naturalmente tudo o que a Samsung desenvolveu para as câmaras e +ara os restantes componentes, criando um smartphone que lutou pelo domínio do mercado.

Agora, e durante uma conversa no MWC, um responsável da Samsung revelou finalmente o que será futuro dos Galaxy Note. Estes vão ser parte do plano de lançamentos, havendo sempre um modelo Ultra que irá assumir este papel importante.

Os Galaxy Note serão lançados como modelos "Ultra" todos os anos, no futuro

Este cenário foi já visto no lançamento recente do Galaxy S 22, em que o modelo Ultra está presente e tem a S Pen presente. Assume um papel especial e reúne o que de melhor está disponível no mercado, quer em termos de hardware, quer na fotografia.

A razão para o fim dos Galaxy Note não é clara, mas acaba por ser óbvia. Com a chegada dos Galaxy Z Fold e outros smartphones dobráveis, estas propostas da Samsung perderam o seu espaço e acabaram por se tornar redundantes, dando assim espaço ao que de mais moderno existe.

Depois de muitos modelos lançados, com muitos sucessos e até alguns problemas graves, os Galaxy Note parecem chegar mesmo ao fim. A marca não vai deixar de ter presente o seu ADN nos próximos modelos, garantindo assim uma excelente opção, nem que seja pela persença da S Pen.