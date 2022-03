O cenário de guerra que está a acontecer na Ucrânia tem levado muitos a procurar a segurança fora do país. Procuram por todos os meios fugir da guerra e assim garantir uma proteção nos países vizinhos.

A Tesla quer ajudar todos os que estão a realizar este movimento e para isso resolveu abrir o acesso ao que tem disponível. Assim, e durante os próximos dias, os carregadores Superchargers vão permitir carregamentos gratuitos, que não se limitam aos carros da Tesla.

Apesar de não ter Superchargers na Ucrânia a Tesla tem presença no país e muitas unidades a circular nas suas estradas. Com estes ativos e dada a situação no país, a empresa de Elon Musk resolveu tomar uma atitude para ajudar não apenas os seus clientes.

Segundo um email que a empresa está a enviar para os seus clientes, existem já Superchargers prontos a ajudar na viagem de fuga da Ucrânia. Estes vão oferecer carregamentos gratuitos, não apenas aos carros da marca, mas a outros veículos elétricos

Carregue gratuitamente em partes da Polónia, Eslováquia e Hungria. A partir de segunda-feira, habilitamos temporariamente o Supercharger gratuito para veículos Tesla e não Tesla em locais em áreas afetadas pela situação recente na Ucrânia. Começando com: Trzebownisko (Polónia) Košice (Eslováquia) Miskolc (Hungria) Debrecen (Hungria) Esperamos que isso ajude a dar a tranquilidade para chegar a um local seguro. Como sempre, toque em qualquer local no ecrã do seu carro para ver os preços atuais. Viagens seguras.

Estes postos de carregamento da Tesla situam-se perto da fronteira da Ucrânia com os seus países visinhos. Temos assim Superchargers na Polónia, Eslováquia e Hungria, que podem ser usados por qualquer carro elétrico.

Este acesso é possível porque a Tesla tem estado a abrir os seus carregadores a outros carros elétricos, de outras marcas. Há já alguns países onde é possível usar os Superchargers de forma livre, ainda que pago, como seria esperado.

Esta medida de ajuda essencial de Elon Musk e da Tesla segue outra que foi apresentada recentemente. A Starlink está disponível na Ucrânia e os terminais necessários já chegaram ao país, cumprindo assim o pedido de Mykhailo Fedorov, o vice primeiro-ministro e ministro da Transição Digital da Ucrânia.