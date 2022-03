A aproximação da OPPO à OnePlus levou a que fossem criadas sinergias muito interessantes para estas duas marcas. A mais relevante era mesmo a criação de um sistema operativo único, que assim seria desenvolvido de forma mais simples.

Esta proposta tardou em surgir e sofreu vários revezes pelo caminho. Agora, e aparentemente de forma definitiva, o OxygenOS não vai ser desenvolvido em conjunto com o ColorOS, sendo assim uma proposta independente.

Desde que foi anunciada a fusão eminente entre o OxygenOS e o ColorOS que as queixas dos utilizadores começaram. Estes queriam que fosse mantida a separação entre os dois sistemas e as duas marcas, para garantir a independência de cada sistema e das suas propostas.

A verdade é que esta poderia ser uma união interessante e importante, uma vez que garantia maiores recursos para este processo. Ao mesmo tempo, ficava também garantido uma velocidade maior no que toca aos lançamentos e à chegada de novidades.

Este processo foi agora colocado em pausa, segundo o que anunciou um dos fundadores da OnePlus. Pete Lau revelou que ambos os sistemas continuarão a funcionar sob a mesma base de código, estabelecida no OxygenOS 12. Esta colaboração foi o resultado da fusão de ambas as empresas.

Ambos os sistemas vão continuar a ser desenvolvidos com a mesma base de código, estabelecida com o OxygenOS 12. Esta é uma prioridade que veio de uma maior integração com a OPPO, iniciada no ano passado e que se esperava estar já mais avançada.

Por enquanto, o foco continuará estabelecido no OxygenOS 13 para ser uma criação conjunta "OnePlus Community and Google". Esta poderá trazer de volta uma experiência familiar e menos onerosa, trazendo ainda recursos de personalização exclusivos.

Esta é uma mudança grande que vai surgir dentro da união entre a OnePlus e a OPPO. É o reverter de um caminho que era dado como certo entre o OxygenOS e o ColorOS, mas que irá conseguir manter a identidade de cada uma das marcas, com o que de mais e menos positivo isso trará.