Guerra: Anonymous voltam a atacar! O alvo desta vez foi a… Nestlé

Como temos vindo a acompanhar, os Anonymous estão do lado da Ucrânia nesta guerra. As várias ações contra o regime de Putin têm tornado inoperacionais alguns serviços e têm sido também vários os dados sensíveis que são partilhados na Internet.

O mais recente ataque foi contra Nestlé! Saiba porquê esta empresa e quais as que já estão na mira.

Anonymous obtiveram base de dados de 10 GB da Nestlé

Uma das últimas publicações do grupo Anonymous revela que a empresa Nestlé foi o mais recente alvo da ação do grupo de hackers Anonymous. Segundo o que foi revelado, foi obtida uma base de dados com cerca de 10 GB com vários tipos de informação sensível de clientes como é o caso do e-mail, passwords, etc.

O ataque à gigante suíça de alimentos e bebidas Nestlé surge pelo facto de esta se manter em operação na Rússia.

Além da Nestlé, também a Leroy Merlin, Auchan e Decathlon estão debaixo de olho dos hackers do grupo Anonymous. Tal como a Nestlé, as empresas continuam a operar na Rússia, apesar das imensas críticas dos consumidores nas redes sociais.

De relembrar que Zelensky "atacou" os bancos suíços e a Nestlé por manterem os "negócios de sempre" com a Rússia. O Presidente ucraniano pediu aos bancos suíços para congelarem os fundos pertencentes à elite do Kremlin.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional e muitos países e organizações impuseram à Rússia sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.

A guerra na Ucrânia, que entrou hoje no 27.º dia, causou um número ainda por determinar de mortos civis e militares e, embora admitindo que “os números reais são consideravelmente mais elevados”, a organização confirmou hoje pelo menos 953 mortos e 1.557 feridos entre a população civil, incluindo 174 crianças

Leia também...