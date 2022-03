Tesla: Primeiros Model Y “made in” Alemanha já foram entregues

Depois de dois anos após o início da construção, a Tesla anunciou a sua primeira fábrica europeia da Tesla que se localiza em Grünheide, nos arredores de Berlim.

De acordo com as informações, os primeiros 30 carros a entregar aos novos proprietários são também os primeiros Model Y Performance na Europa. Em Portugal o preço deste novo modelo começará nos 71 mil euros.

Segundo o que foi revelado, a nova fábrica da Tesla, que se localiza na Europa, é uma das mais eficientes. Como referido, os primeiros Model Y Performance foram construídos já nesta fábrica e, no caso dos clientes portugueses, devem chegar ainda antes do final deste mês.

Em comunicado, a Tesla indica que, começando com esse modelo, a unidade alemã vai fornecer veículos para todos os seus mercados europeus.

A Gigafactory Berlin-Brandenburg irá empregar cerca de 12 mil funcionários e produzir 500 mil automóveis elétricos por ano, assim como baterias para veículos.

De relembrar que esta fábrica foi anunciada em novembro de 2019. Será a primeira fábrica na Europa a fabricar células internamente, juntamente com veículos elétricos. Com benefícios generosos a partir do primeiro dia, remuneração competitiva e formação no trabalho, a Tesla irá proporcionar o que necessitar para ajudar a construir o futuro da energia sustentável, refere a empresa na própria página.

A Gigafactory Berlin-Brandenburg está instalada numa área de 300 hectares, e junta unidades de produção, seguindo um modelo vertical. Quando estiver a funcionar em pleno e em velocidade cruzeiro, os cerca de 12.000 funcionários estarão a produzir carros, baterias, motores elétricos, componentes plásticos ou assentos.

Do que se sabe, poderá ser possível fabricar baterias de até 50 GWh. Atualmente a empresa emprega 3000 funcionários e serão recrutados muitos mais nos próximos tempos.