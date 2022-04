Anonymous afirmam ter invadido câmaras de segurança do governo russo

O grupo Anonymous tem sido um ávido defensor da Ucrânia e é mais uma das entidades que se posiciona contra a Rússia nesta guerra. Depois de atuarem com outras armas, os hackers afirmam que piratearam as câmaras de segurança do governo russo.

Desde o início da guerra que os Anonymous afirmam estar em guerra cibernética com a Rússia.

Há várias semanas que o grupo de hackers Anonymous tem vindo a afirmar que está do lado da Ucrânia nesta guerra e que, por essa razão, está a tomar medidas relativamente à Rússia. Sendo a tecnologia uma ferramenta poderosíssima, é por esse caminho que o grupo ataca.

Desta vez, um hacker que atua em nome dos Anonymous, The Black Rabbit World, parece ter conseguido invadir os sistemas de vídeo vigilância do governo russo. Isto foi confirmado pela conta no Twitter de uma comunidade associada ao grupo de hackers.

Na publicação é possível observar um vídeo alegadamente gravado por câmaras de segurança nas instalações do Kremlin, na Rússia, com uma citação a garantir que o grupo só vai parar quando descobrir todos os segredos, e que, agora, já está lá dentro.

Esta não é a primeira vez que os Anonymous invade os serviços do governo russo. Aliás, no dia em que Vladimir Putin ordenou que as tropas russas avançassem contra a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, o grupo de hackers lançou uma guerra cibernética contra o governo.

Recorde-se que o Anonymous acedeu aos canais russos e alterou a programação, por forma a transmitir a realidade vivida na Ucrânia.

