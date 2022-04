WhatsApp volta a aumentar a segurança para as mensagens temporárias

São muitas as novidades e as melhorias que o WhatsApp tem apresentado aos utilizadores. Nem todas são de imediato visíveis e por isso nem todos os utilizadores as adotam de imediato nas suas conversas no dia a dia.

As mensagens temporárias encaixam-se nesta categoria, sendo algo muito dedicado. Agora o WhatsApp voltou a focar-se nas mensagens temporárias e deu-lhes mais segurança. As imagens e vídeos que surgirem neste modo passaram a estar mais protegidas com uma simples alteração.

Uma das novidades recentes do WhatsApp foram as mensagens temporárias e a possibilidade de serem usadas de forma automática e completamente independente. Este não é um conceito novo, mas tardava em chegar ao serviço de mensagens mais usado na Internet.

Todas as mensagens que forem trocadas numa conversa acabam por ser removidas automaticamente, após o tempo definido pelo utilizador. Assim, todo e qualquer histórico simplesmente desaparece e deixa de poder ser controlado pelos utilizadores mais tarde.

Um dos problemas reconhecido neste modo estava associado às imagens e vídeos. Todos os utilizadores que tinham configurado o seu download acabavam por ficar com estas nos smartphones. Na verdade, este comportamento deixava cair a aura de privacidade e de segurança pois as imagens e vídeos não eram eliminados.

A mudança chega agora ao WhatsApp e muda este comportamento. As imagens e vídeos deixam de ser descarregados de forma automática. Quem tentar descarregar estes elementos vai receber a notificação mostrada acima e fica impedido de o conseguir fazer.

Ainda assim, há alguns pontos a serem alterados para dar ainda mais segurança e privacidade. As imagens e vídeos continuam a poder ser vistas e descarregadas no WhatsApp, bastando ao utilizador abrir o menu presente e escolhendo a opção certa.

Esta novidade estará disponível em breve para todos, Android e iOS, para garantir a esperada segurança e privacidade. Resta aos utilizadores optar pelas mensagens temporárias para garantir que nada fica registado no smartphone ou no WhatsApp-