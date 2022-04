Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como consigo eliminar a publicidade do PC?

Bom dia Gostaria que os vossos expert na materia me pudessem ajudar no seguinte . O que devo fazer, ou que aplicação devo usar para evitar a chuva de janelas publicitarias que me aparecem no ecram sempre que ligo o computador, alem da publicidade tambem as janelas sempre a indicar e lembrar-me a protecção de dados. Cumprimentos Mario Pereira

Resposta:

Mário,

A informação que nos dá, de “chuva de janelas publicitárias”, não nos permite perceber se se trata de um acontecimento como consequência da abertura de um site, ou se acontece ao iniciar o computador, ou se acontece ao abrir o browser. É importante perceber em que ponto isso acontece, para procurar identificar o problema e tentar resolvê-lo.

Em todo o caso, mesmo sem uma investigação detalhada, valerá a pena utilizar um software de segurança como o Malwarebytes, que tem a capacidade de resolver esse tipo de problemas quando há algo “a mais” instalado no computador.

Caso isso aconteça quando abre o browser, experimente utilizar outro browser, entre os Google Chrome, Firefox, Opera e Edge, por exemplo.

Já acerca das janelas da proteção de dados, nada a fazer. Faz parte da legislação, tanto na Europa (GDPR) como dos EUA (HIPPA). Somos obrigados a dar o consentimento para o tratamento de informação que os sites recolhem. Assim que tal acontece, a opção escolhida fica guardada nos “cookies” e já não terá que voltar a fazer essa escolha daí em diante.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo simplificar o Wi-Fi da minha caravana?

Olá pessoal do Pplware e amigos Tenho uma caravana num camping já vai para um ano e no contrato de renda está incluída a internet via wifi. O problema é que além da WPA2 também tenho de fazer login com nome de utilizador e palavra passe. No telemovel Android e no portátil a coisa vai bem pois é fácil fazer o login já nas 2 teve's não consigo ter internet para ir ao youtube e mais algumas aplicações porque não tem browser. Comprei um Tenda o3 e um router TL-WR820N por indicação de um vizinho e foi configurado como na figura mas não deu resultado(talvez por eu não perceber muito destas coisas). Será que vocês não me arranjam uma solução para este problema? Um grande obrigado desde já. J martins

Resposta:

J Martins,

Esse tipo de serviços que exigem um login para aceder à internet (captive portal) utilizam geralmente uma validação pelo Mac address do cliente (endereço físico interface de rede), pelo que exigirá sempre que cada um dos clientes de rede (dispositivos) faça a sua autenticação individual.

Sem conhecer nem nunca ter usado o Tenda o3, penso que haverá a possibilidade de tentar um modo de funcionamento como router (em vez de AP), onde o mikrotik (o dispositivo do parque) apenas vai atribuir um IP, que é ao Tenda o3. Dessa forma (suponho eu, sem testar), poderia bastar ligar-se com um único dispositivo, para que toda a rede passasse a ter acesso à Internet.

Se o palpite anterior não funcionar, há outra opção de ter um dispositivo intermédio (computador ou smartphone) para receber a Internet via Wi-Fi, autenticar, e partilhar essa mesma internet, neste caso com as TVs.

Num computador com Windows, por exemplo, é possível fazer isso recorrendo à app Connectify. Já num smartphone Android, nem todos permitem fazer um AP cuja fonte de internet é o Wi-Fi, mas marcas como a Huawei ou Samsung (geralmente) permitem fazê-lo.

Naturalmente que é aborrecido ter um dispositivo intermediário da ligação, mas se o palpite que dei não funcionar, será mesmo a única solução para utilizar uma internet com captive portal.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo ganhar espaço no meu smartphone Android?

Olá Pplware, Tenho um smartphone onde a memória para guardar as minhas coisas não abunda. Já por diversas vezes recebi a mensagem do Android a dizer que tinha de ganhar espaço para o continuar a usar. Assim, e dado que vocês dominam esta área, deixo-vos uma pergunta muito simples. Como consigo ganhar espaço de forma simples e sem ter de eliminar as minha coisas? Não há forma de fazer isso automaticamente? Um grande obrigado por me ajudarem e espera ter resposta vossa em breve. Laura Santos Silva

Resposta:

Olá Laura,

Existem duas áreas que pode focar as suas limpezas no Android. Não existe uma receita universal e aplicável a todos, mas sim um pouco de instruções e muita intuição por parte do utilizador.

A primeira foca-se nas fotografias e imagens que tem guardada no smartphone. Percorra a galeria e o Google Photos e apague tudo o que não precisa. Certamente vai encontrar imagens e vídeos que pode e quer eliminar por não lhe interessarem.

Para a segunda recomendamos a app Files da Google. Esta tem a capacidade de avaliar o que está no smartphone e propor ao utilizador um conjunto de limpezas que fazem sentido. Veja o nosso guia abaixo e certamente ganhará muito espaço:

Após estas ações, o seu smartphone certamente ganhará uma nova vida.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ter já as novidades que a Microsoft apresentou no Windows 11?

Gostei de ver o que apresentaram esta semana sobre as novidades que a Microsoft apresentou para o Windows 11. Estas vão certamente melhorar o que está disponível em várias áreas que me interessam. A que mais me chamou à atenção e que me levou a escrever este email é a dos separadores no explorador de ficheiros. Assim, deixo-vos a pergunta quase óbvia e que muitos mais devem ter. Agora que está apresentada, quando é que vou ter acesso a esta novidade? Há alguma forma de a ter já nos dias de hoje? Obrigado, Manuel Jacinto

Resposta:

Manuel,

Estas novidades que a Microsoft mostrou vão certamente alterar muito o Windows 11 e o que oferece aos utilizadores.

Em especial os separadores eram algo muito esperado e que os utilizadores queriam.

No entanto, não temos as melhores noticias para lhe dar. A Microsoft não revelou data para o seu lançamento e nem este está sequer em testes no programa Insider.

Existem receitas na Internet a explicar como se pode ativar, mas a verdade é que está ainda numa fase muito inicial e que pode ter problemas na utilização.

Assim, o recomendado é que aguarde e mais tarde terá acesso a essa novidade e às outras que foram apresentadas.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo encontrar os combustíveis mais baratos?

Pplware, como sabem a vida não anda nada fácil, em especial nos preços que nos andam a cobrar no mais básico. As culpas têm caras bem identificadas, mas isso é o que menos me interessa. O que quero mesmo é saber é onde posso encontrar o combustível mais barato. Têm algumas ajudas que nos possam dar? Apps, serviços ou o que quer que seja para eu poder usar no carro e a qualquer momento ter o melhor ao menor preço. Um grande obrigado e continuem a ajudar-nos todos os dias. Fernando Silva

Resposta:

Fernando,

Sim, estamos a viver um tempo diferente e mais complicado. Temos de nos adaptar e a tecnologia poderá bem ser a solução certa para encontrar as ferramentas ideais para o ajudar.

Quando este momento de escalada de preços foi iniciado, já apresentamos 2 soluções que pode usar para ter acesso aos preços mais baixo no que toca aos combustíveis.

Estas 2 soluções vão ser apresentadas abaixo e deverá ler e experimentar o que cada uma lhe oferece:

Certamente que aqui está uma ajuda essencial para o dia a dia e que pode usar no seu smartphone, quer esteja na sua área ou em viagem e fora do seu contexto.

[Respondido por Pedro Simões]

