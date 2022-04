Tesla Berlim pode fechar devido ao conflito da Rússia contra a Ucrânia

Mais de um mês depois da guerra começar, continuamos ainda a noticiar sobre as várias sanções, medidas e consequências que a mesma originou em diversos setores.

E de acordo com as informações recentes, a fábrica da Tesla em Berlim poderá fechar devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, uma vez que o governo alemão pondera suspender o gás natural vindo do país de Putin.

Tesla Berlim pode fechar devido à guerra

Segundo os novos dados avançados pelo site Teslarati, que cita fontes do canal alemão Berliner-Kurier, o governo alemão está a considerar a possibilidade de embargar o gás natural vindo da Rússia, devido à guerra provocada pelo país de Vladimir Putin contra a Ucrânia. E caso esta medida vá avante, poderá levar mesmo ao encerramento das instalações da fábrica da Tesla em Berlim.

Assim sendo, se a Alemanha decidir suspender o gás russo, a fábrica dos carros elétricos de Elon Musk no país poderá fechar, pois o seu normal funcionamento depende do gás natural para 60% das suas necessidades energéticas. Estas informações foram avançadas por Benjamin Raschke, líder do grupo Green Council do estado de Brandemburgo. O executivo adianta ainda que:

Se a Rússia cortar o fornecimento de gás para a Alemanha, o governo alemão dará prioridade aos consumidores e aos cidadãos. Essa prioridade vai limitar o fornecimento de gás a hospitais, escolas e empresas como a Tesla, que operam grandes projetos industriais. Nesta situação, podemos ter que enfrentar paralisações da produção.

Para já ainda não há nenhuma confirmação sobre esta hipótese, mas vamos manter-nos atentos a este assunto para atualizar a informação com eventuais novidades.

Mas esta é então uma possibilidade que trará delicadas implicações para os veículos elétricos da empresa de Elon Musk, até porque também os trabalhos das instalações da Tesla Xangai têm estado condicionados devido ao aumento de casos de COVID-19 na China.

Leia também: