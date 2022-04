Intel suspende todas as operações comerciais na Rússia

Infelizmente a guerra da Rússia contra a Ucrânia continua ser o tema que abre os telejornais em todo o mundo. O conflito está ainda bem ativo, e os ataques são cada vez mais violentos, com diversos massacres que ceifam a vida a centenas de civis, incluindo crianças.

Neste sentido, as marcas continuam a virar as costas ao Kremlin e agora a gigante Intel anunciou que suspendeu todas as suas operações comerciais no país liderado por Vladimir Putin.

A invasão da Rússia ao país ucraniano tem afetado milhares de pessoas em todo o mundo. Casas destruídas, vidas tiradas, massacres constantes e um cenário caótico um pouco por toda a parte. Como resposta a esta investida russa, vários países têm aplicado diversas sanções ao país de Vladimir Putin, de forma a afetar significativamente a Rússia, especialmente no setor económico e financeiro, numa tentativa do presidente suspender aquela que o país designa como 'operação especial'.

Ao mesmo tempo, inúmeras marcas, empresas e fabricantes têm também mostrado que estão contra esta guerra e, consequentemente, tomado algumas medidas, bem significativas, contra a mesma.

Intel suspende as suas operações na Rússia

A Intel é assim o mais recente nome do setor tecnológico a mostrar a sua postura quanto a este assunto e, como tal, anunciou oficialmente que suspendeu todas as suas operações comerciais na Rússia. Segundo a gigante da Califórnia, esta decisão faz parte do seu esforço para condenar a guerra na Ucrânia.

Anteriormente, já havíamos noticiado que a empresa de Pat Gelsinger teria suspendido o envio dos seus chips tanto para a Rússia como para a sua aliada Bielorrússia. Mas agora foram também suspensas as operações no país invasor.

No comunicado partilhado pela Intel, a empresa adianta também que está a trabalhar de modo a encontrar formas mais eficazes de apoiar todos os envolvidos e afetados, incluindo os seus mais de 1.200 funcionários que se encontram a exercer funções nos escritórios russos.

Pode ler o anúncio da marca na íntegra aqui.