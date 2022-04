Tesla de Xangai já está fechada há 1 semana por causa das restrições contra a COVID-19

Nos dias que correm, a guerra da Rússia contra a Ucrânia é, infelizmente, a notícia que abre os telejornais, deixando a pandemia um pouco de parte, mas a COVID-19 ainda está bem ativa. Vários países, como a China, já voltaram a adotar medidas mais apertadas para conter a propagação da doença.

Como consequência dessas mesmas medidas, a fábrica da Tesla em Xangai já tem as portas fechadas há uma semana.

COVID-19: Tesla Xangai fechada há 1 semana

Os casos de infetados por COVID-19 estão a aumentar nalguns países. Na China, por exemplo, as notícias mais recentes dão conta de que há um incremento da quantidade de pessoas com o coronavírus. De acordo com as informações, se em janeiro o país asiático tinha perto de 2.000 casos ativos, atualmente tem quase 30.000.

Como tal, esta situação pandémica atual na China obrigou a que o país voltasse a implementar algumas das medidas mais restritivas para tentar lidar com os novos surtos.

Assim, à semelhança do que aconteceu no início da pandemia, muitos estabelecimentos e indústrias tiveram que fechar portas ou reduzir a sua atividade. Neste sentido, a fábrica da Tesla em Xangai encerrou no dia 28 de março deste ano, encontrando-se fechada desde essa altura. Como tal, há uma semana que as instalações da empresa de carros elétricos se encontram encerradas.

Segundo o canal Bloomberg, a Tesla enviou um comunicado no domingo (3) aos funcionários daquela fábrica, a informar que deveriam ficar em casa para cumprir com as restrições contra a COVID-19 aplicadas na cidade chinesa. Esta informação vai então em contrário do que a Reuters havia indicado, de que a Tesla iria retomar a atividade da fábrica de Xangai já nesta segunda-feira, dia 4 de abril.

Inicialmente, a empresa de Elon Musk estimava que teria a fábrica fechada apenas durante 4 dias, mas já vai uma semana e ainda não se sabe quando retomará a sua atividade normal. A fábrica de Xangai é a maior da Tesla e produz semanalmente cerca de 6.000 carros Model 3 e 10.000 Model Y.