Sendo uma ferramenta única para os condutores, o Android Auto precisa de funcionar de forma perfeita para ser uma ajuda real. Qualquer falha ou problema acabará inevitavelmente por distrair os condutores.

A mais recente queixa mostra como isso pode ser um problema, mesmo sendo uma situação que se limita ao áudio. O Android Auto está a mudar o idioma que anuncia as mensagens em várias apps.

Voltam os problemas ao Android Auto

Ao longo dos últimos meses o Android Auto tem mostrado algumas falhas demasiado importantes. Estas alteram a utilização da app que muitos usam no automóvel para dispensar a utilização direta do smartphone na condução.

A mais recente falha tem já algum tempo, mas está ainda por resolver pela Google. É reportada em português e mostra como os problemas surgem em qualquer idioma e em qualquer app que dependa desta configuração automática para os utilizadores.

Idioma das apps muda sem razão

Sem qualquer razão aparente e sem qualquer mudança realizada no smartphone, o Android Auto altera o idioma com que relata as mensagens. No caso reportado, altera entre o idioma nativo do utilizador e apresenta os alertas em português de Portugal.

A questão apresentada foi já confirmada por outros utilizadores, em diversos idiomas, que relataram ter a mesma situação nos seus smartphones. Ainda assim não parece ser uma situação que esteja alargada e a afetar muitos utilizadores deste sistema.

Google está a avaliar

Claro que a Google já reconheceu o problema, como normalmente o faz nestas situações. Um moderador do fórum do Android Auto garantiu que a Google está já a avaliar a situação, para depois emitir uma correção ao problema.

Ao longo dos últimos meses o Android Auto tem somado situações anormais, que a gigante das pesquisas acaba por resolver. Ao mesmo tempo, mostrou novidades importantes e que estão já acessíveis a todos.