Gasóleo desce 12 cêntimos e gasolina 4 cêntimos esta semana

Boas notícias, pois o gasóleo e gasolina vão descer! Como temos acompanhado, o preço dos combustíveis continua numa espécie de "onda"... numa semana sobe, noutra semana desce! As subidas de preço têm um peso enorme no bolso dos portugueses, tendo o Governo lançado o programa AutoVoucher para compensar.

Esta semana o Gasóleo vai descer 12 cêntimos e a gasolina quatro cêntimos.

Descida do gasóleo e gasolina: Governo vai manter ISP

O preço por litro de gasóleo deverá descer a partir de hoje 12 cêntimos e o da gasolina quatro cêntimos, segundo perspetiva o Governo. Apesar da descida, o Governo vai manter a redução das taxas do ISP.

De acordo com o mecanismo que compensa através do ISP a subida ou descida da receita do IVA causada pela evolução do preço dos combustíveis, a descida dos preços do gasóleo e da gasolina verificada deveria, assim, resultar num agravamento do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

No entanto, e tendo em conta o atual contexto, o Governo optou por diferir este ajustamento para o momento em que se concretize a descida do ISP pela aplicação da fórmula, tal como aconteceu na última semana, segundo explicou o ministério liderado agora por Fernando Medina.

Durante esta semana, vai manter-se o desconto temporário do ISP de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina. Estes descontos incorporam a redução do ISP de dois cêntimos por litro de gasolina e de um cêntimo por litro de gasóleo que está em vigor desde outubro.

Para a composição do preço de venda ao público do litro de combustível contribui o preço do produto propriamente dito, onde o Governo não intervém, o ISP (de montante fixo) e o IVA, que incide sobre a soma destes dois e cujo valor aumenta quando a base sobe.

Ganhe 20 euros com o combustível: Adira ao AutoVoucher

Face ao aumento do preço dos combustíveis e do seu impacto no rendimento dos cidadãos e das famílias, o Governo decidiu atribuir um apoio financeiro ("AUTOvoucher") aos consumos em postos de abastecimento de combustíveis.

O apoio começou num total de 10 cêntimos por litro de combustível (num total de 50 litros/mês), "ganhando" o condutor 5 euros, mas agora devido à guerra entre a Rússia e Ucrânia o Governo aumentou o desconto para 20 euros. Para saber como aderir ao AutoVoucher basta que aceda aqui.

