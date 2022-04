Espanha: 200 postos de combustível fechados por problemas informáticos

O tema do preço dos combustíveis continua a estar na ordem do dia. Em Portugal o Governo tem compensado o valor com o AUTOVoucher e na vizinha Espanha os condutores passaram a ter um desconto de 20 cêntimos.

No entanto, há informações que na Espanha, 200 postos de combustível fecharam devido a problemas informáticos e financeiros.

Alguns postos de combustível estão a receber um fluxo anormal de veículos

A informação foi publicada pelo canal espanhol Cinco Dias onde é referido que cerca de 200 postos de combustível não abriram no passado sábado devido a problemas informáticos e financeiros.

Dois dias depois de as estações de serviço terem de aplicar o desconto de 20 cêntimos por litro, outro dos grandes problemas que as estações de serviço espanholas que estão a funcionar com alguma normalidade estão a enfrentar é o facto de estarem a ficar sem combustível face ao enorme aumento da procura.

Além do que foi referido, alguns postos de combustível estão a receber um fluxo anormal de veículos, devido ao facto de outros postos de gasolina estarem fechados.

As estações onde se nota um grande fluxo de viaturas são as da Andaluzia, Estremadura, Castilla y León e Galiza perto da fronteira com Portugal, porque "há muitos vizinhos portugueses que aproveitam os descontos. O preço de um litro de combustível pode ser entre 40 e 50 cêntimos mais barato em Espanha (face a Portugal), segundo revela a Confederação Espanhola de Empregadores de Estações de Serviço (CEEES).

O jornal Cinco Dias refere que existem outros postos de abastecimento que não abriram pelo facto de não terem capacidade financeira para adiantar a redução dos preços dos combustíveis. Este adiantamento pode rondar os 30 mil euros por mês.

Na vizinha Espanha, as estações de serviço vão aplicar até finais de junho um desconto de pelo menos 20 cêntimos por litro de combustível aos clientes.

