A escalada dos preços dos combustíveis parece não ter fim. Nunca o gasóleo ou a gasolina estiveram tão caros e tudo serve para aliviar o nosso bolso. Como tal, trazemos uma dica para que possa procurar o lugar onde se pode comprar mais barato. E para isso vamos usar o Waze.

Com alguns cliques no seu smartphone, pode ter acesso aos postos de combustível que têm os melhores preços perto de si.

Todos reconhecem no Waze uma app essencial para quem conduz um automóvel. É uma ajuda na navegação, permite evitar o trânsito e alerta sobre a presença de radares ou obstáculos na estrada.

O que agora mostramos é como usar o Waze para ter também o preço dos combustíveis.

Configurar os combustíveis no Waze

O primeiro passo é mesmo configurar o Waze informando-o qual o tipo de combustível usado no carro.

Assim, ao apresentar os preços dos postos da área, será focado nesta escolha do utilizador, dado que existem diferenças nos preços dos produtos.

Escolham então a opção Detalhes do veículo e depois Combustível favorito. A lista presente vai desde o gasóleo até ao GPL e à gasolina 95 ou 95. Basta escolher esta opção e fica associado de imediato ao utilizador.

Procurar os postos de combustíveis

Com o tipo de combustível já escolhido no Waze, é hora de validar o preço mais barato na área do utilizador.

Este pode ser mostrado durante uma viagem ou no local onde o utilizador estiver parado. Assim, não precisa de estar numa viagem, o preço pode ser consultado a qualquer momento.

Para isso só precisam de escolher a opção de pesquisa, para definir um destino. Carreguem na zona inferior ou acedam ao menu do próprio Waze.

Na área de pesquisa, como filtro, vão ver o símbolo de um posto de combustível. Só precisam de escolher essa opção.

Escolher os combustíveis mais baratos

De imediato vão ver a lista dos postos de abastecimento mais próximos bem como o preço dos combustíveis, ordenados pelo mais barato.

Lembre-se que o apresentado será o que foi definido como o preferido no Waze.

Podem abrir qualquer uma destas entradas para ver mais dados sobre o posto de abastecimento. Aqui vão ver preços dos restantes combustíveis, a morada e contacto. Depois, basta iniciar uma viagem para esse destino com as indicações Waze.

Com esta simples funcionalidade poderão encontrar o posto de abastecimento de combustíveis mais barato e assim conseguir poupar alguns euros no próximo abastecimento.