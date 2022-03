A falta de chips tem trazido problemas a várias áreas da indústria. Os fabricantes de automóveis têm sido dos principais visados, com as entregas a atrasarem-se cada vez mais. A Ford parece ter agora tomado uma medida para contornar este problema.

Do que está a ser revelado, a Ford vai passar a enviar os seus carros para os clientes com chips em falta para cumprir encomendas. Desta forma alivia o seu problema.

A decisão da Ford parece ser puramente prática, para conseguir satisfazer muitos dos seus clientes que estão a aguardar as entregas. Já no passado a marca tinha tomado a opção de enviar os seus carros parcialmente terminados e impossíveis de serem conduzidos.

Isto levou a que os parques dos seus concessionários acabassem cheios e as entregas tenham abrandado. A opção agora é colocar os elementos essenciais e apenas deixar de fora os chips que controlam sistemas de climatização e outros não essenciais.

This is a joke. ⁦⁦@Ford⁩ hasn’t done a single thing they have said and this proves it. My bronco is sitting in a parking lot at their plant waiting for “chips” yet exact make and models are built and shipped everyday. Not doing much to get me my vehicle. pic.twitter.com/u8v6svniVC