Google Play suspende compras e assinaturas de apps na Rússia

Estamos há quase três semanas desde o início da guerra, e tal tem provocado reações e decisões que muitos não imaginariam que pudessem acontecer.

Agora a Google volta à carga e suspendeu as compras e assinaturas de aplicações na sua loja de apps na Rússia.

Mesmo com todas as reações negativas e pesadas sanções aplicadas por vários países, marcas, entidades e personalidades, a Rússia parece irreversível na sua decisão de continuar com a invasão à Ucrânia. Neste movimento contra o presidente russo Vladimir Putin, estão já nomes de peso, desde grandes marcas tecnológicas, serviços de pagamentos, sistemas bancários, entre outros.

A Google também já tem mostrado e aplicado várias medidas devido a este conflito, mas há agora mais novidades que certamente vão condicionar a vida do povo russo.

Google Play suspende compras e assinaturas de apps na sua loja na Rússia

De acordo com as informações, a Google está a suspender o seu sistema de faturação na loja de apps Google Play na Rússia. A empresa indica que, devido às interrupções no sistema de pagamento, está então a suspender os sistema de cobrança para os utilizadores russos desde o dia 10 de março de 2022.

Desta forma, tal significa que os utilizadores do país de Putin não vão podem realizar compras de aplicações e jogos na plataforma para os sistemas Android. Para além disso, não vão também poder realizar pagamentos de assinaturas ou realizar qualquer compra de produtos digitais através do Google Play na Rússia.

Segundo a Google, as apps gratuitas vão manter-se disponíveis para download e instalação. Como tal, o serviço continua em funções na Rússia, mas vai certamente limitar significativamente a vida dos utilizadores russos.

Para os clientes que já tenham assinatura de alguma app, esta não será renovada, sendo cancelada assim que o prazo limite de pagamento expire. Por sua vez, os testes gratuitos às aplicações vão manter-se, terminando assim que acabe o período.