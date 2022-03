Razer lança novos equipamentos para streaming para que se torne mais criativo

A Razer já bem conhecida dos utilizadores, nomeadamente se nos referirmos ao setor dos jogos. E agora, a marca norte-americana anunciou novos produtos para completar ainda mais o seu leque no mercado.

Em concreto, a empresa debruçou-se no desenvolvimento e produção de três novos equipamentos para o setor do streaming. Vamos então conhecê-los.

Razer apresenta novos produtos para streaming

A marca gaming Razer lançou três novos produtos dedicados ao streming e que vão despertar toda a criatividade e audácia do utilizador no processo de criação de conteúdo, tornando as possibilidades mais flexíveis e dinâmicas.

Desta forma, a empresa traz o novo microfone Razer Seiren BT, o Razer Audio Mixer e a Razer Key Light Chroma. O primeiro é especialmente pensado para clientes que usem os dispositivos móveis nos seus trabalhos, enquanto que os outros dois foram projetados para streamers de desktops.

Vamos então conhecer melhor cada um deles.

Razer Seiren BT

Este microfone liga-se através de bluetooth e é compatível com as aplicações móveis de streaming mais populares. Sendo sem fios, permite uma total liberdade de movimento aos streamers, enquanto proporciona um tom de voz melhorado, através de captura omnidirecional e um poderoso software de supressão de ruído.

Com este equipamento, os utilizadores podem ser mais criativos nas suas transmissões, sem se preocuparem com os fios que sempre estorvam no momento. O Seiren BT conta com um design de encaixe simples, permitindo que os streamers aumentem os ângulos de visão e que se consigam enquadrar a uma maior distância do smartphone, mantendo sempre clareza de áudio durante a transmissão.

Em situações de vento forte ou multidões, o microfone da Razer filtra de forma inteligente o ruído de fundo em ambientes interiores e exteriores, com uma opção simples de supressão de altas/baixas frequências, através da aplicação móvel Razer Streaming que o acompanha. Vem ainda equipado com proteções de vento para interior e exterior.

O Razer Seiren BT já está disponível desde o dia 10 de março por um preço recomendado de 109,99 euros. Pode saber mais informações sobre este equipamento aqui.

Razer Audio Mixer

Esta é uma solução completa num só produto, focado em streaming, com uma variedade de entradas diretas e um conjunto de software de mistura de áudio centralizado e poderoso e traz ainda novos níveis de controlo e mistura ao vivo para quem faz stream em desktop.

O Razer Audio Mixer tem tudo num mixer analógico de 4 canais fácil de usar, simples de configurar e completamente personalizável.

Com este novo produto, os streamers conseguem controlar várias fontes de áudio em tempo real, equilibrando os níveis de volume entre elas, silenciar canais conforme necessário e até adicionar efeitos vocais para melhorar a stream. Este nível de controlo é simples e fácil de configurar, tornando-se acessível a todos os streamers, independentemente do nível de conhecimento técnico, devido ao suporte de entrada direta para as ligações de áudio mais usadas, incluindo XLR híbrido (com Phantom Power de 48V), TRS Linha de entrada e saída, TOS ótico e muito mais.

Cada fonte de áudio pode ser equalizada, misturada e mapeada no hardware do Audio Mixer, transferindo as configurações de áudio e o processamento para o processador integrado do Audio Mixer, libertando assim preciosos recursos de sistema no PC.

O Razer Audio Mixer elimina a parte incómoda de ter áudio de qualidade profissional, simplificando a configuração com entradas diretas, colocando o utilizador em total controlo das fontes de áudio, mistura de canais, efeitos e configurações do microfone. Oferece também suporte para fontes de som analógicas e digitais, com ajuste da fonte, mistura por canal e desvanecimento em tempo real, silenciamento e outros efeitos, o que permite aos streamers ter uma solução única capaz de lidar com quase todas as combinações de fontes quer de hardware como de software, tornando o Razer Audio Mixer num dispositivo obrigatório para futuros streamers.

Este Razer Audio Mixer também está disponível desde o dia 10 deste mês a um preço recomendado de 259,99 euros. Saiba mais sobre o produto aqui.

Razer Key Light Chroma

Este é o produto que lhe dar dar todas as condições de que precisa para conseguir uma iluminação profissional. Key Light Chroma é a solução completa com tecnologia Razer Chroma RGB, que traz iluminação altamente personalizável aos streamers de desktop. O produto permite então que criem transmissões únicas, envolventes e interativas com muita luz.

Através da app Razer Streaming ou Synapse 3, os streamers podem aceder a uma variedade de predefinições de iluminação, sincronizar a iluminação com outros dispositivos compatíveis com Chroma RGB e até sincronizar com as notificações da stream, com uma variedade de efeitos, tornando as suas streams realmente únicas.

A Key Light Chroma tem a capacidade de emitir até 16.8 milhões de cores, trazendo iluminação personalizável para streaming capaz de ajudar a criar o clima e incentivar a interação do público com iluminação que reage aos emotes, alertas, mensagens dos espectadores e muito mais. Oferece até 2800 Lúmen, numa faixa de temperatura branca de 3000k a 7000k que é brilhante o suficiente para qualquer configuração de streaming, incluindo iluminação da divisão completa para streamers de VR.

O equipamento é alimentado por um transformador de 52.5 W, e tem conectividade Wi-Fi e Bluetooth, oferecendo aos utilizadores a flexibilidade de controlar a iluminação a partir do Razer Synapse 3 ou da Aplicação Móvel Razer Streaming.

A Razer Key Light Chroma também está disponível desde o passado dia 10 por 299,99 euros. Saiba mais sobre o equipamento aqui.