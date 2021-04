A TSMC tem sido um nome de que muito se fala, especialmente nos últimos anos. A taiwanesa é uma das maiores fabricantes de semicondutores do Mundo, estando agora responsável pelo fabrico dos chips dos mais importantes produtos tecnológicos topos de gama do mercado.

Esta popularidade continua a crescer e os últimos dados indicam que a TSMC já superou a Intel, tornando-se assim na mais valiosa fabricante de chips da atualidade.

TSMC ultrapassa a Intel como fabricante de chips mais valiosa

Segundo as informações mais recentes, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) conseguiu superar a Intel Corporation como a fabricante de chips mais valiosa do mundo.

Provavelmente esta conquista não é novidade para os mais atentos. Isto porque a marca taiwanesa tem sido uma das mais faladas no que respeita ao segmento da fundição de componentes.

A marca conta com uma das fundições mais avançadas do mercado, e até a própria Intel é sua cliente. Entre os clientes mais poderosos da TSMC, encontram-se a Apple, AMD, Nvidia e Qualcomm.

De acordo com as informações, a fabricante de Taiwan tem atualmente o dobro do valor da rival norte-americana. Estes dados foram divulgados através do TSMC Form 20-F, arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC). Trata-se de um formulário obrigatório para empresas estrangeiras, cujas ações estão listadas na bolsa de valores dos EUA. No fundo equipara-se ao relatório 10-K.

O formulário revela que a taiwanesa tem um valor de mercado de 636 mil milhões de dólares (~526 mil milhões de euros). No entanto este valor é superior ao indicado pelo Google Finance, de 558 mil milhões de dólares, e pelo Yahoo Finance, de 564 mil milhões de dólares.

Por sua vez, o relatório 10-K revelou que a Intel Corporation vale 235 mil milhões de dólares (~194 mil milhões de euros) no mercado. E mesmo que se use como referência os valores da Google (239 mil milhões de dólares) e da Yahoo (234 mil milhões de dólares), a empresa norte-americana fica abaixo da TSMC.

Leia também: