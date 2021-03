AMD já é a principal cliente da TSMC no processo de 7 nm com mais 80% chips

Com a escassez de componentes, as marcas têm que ser rápidas para garantir a quantidade que necessitam para os seus equipamentos. Desse forma, é natural que algumas empresas sejam as principais clientes das maiores fabricantes atualmente do mundo.

Assim, e segundo as informações, a AMD já é a principal cliente da gigante taiwanesa TSMC no que respeita ao processo e fabrico de 7 nanómetros. De acordo com os dados, a empresa norte-americana aumentou em 80% a sua parte dos chips da fabricante.

A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) é uma das maiores fabricantes de chips do mundo. E tem sido a grande responsável pela produção de componentes para as maiores e mais populares marcas, como a Apple.

Atualmente, a fabricante taiwanesa tem os seus processos de 5nm e 7nm a todo o vapor. Mas o desenvolvimento do fabrico e 3nm já está a dar os primeiros grandes passos, e está ainda de olho na litografia de 2 nanómetros.

AMD torna-se na principal cliente do processo de 7nm da TSMC

De acordo com fontes ligadas à indústria, a AMD tornou-se na principal cliente da TSMC no segmento da litografia de 7 nanómetros. A fonte adianta ainda que a AMD deve contar com um aumento de 80% na disponibilidade de chips em comparação ao ano passado.

No entanto a fonte não revelou a capacidade total que a marca norte-americana recebe da fabricante de Taiwan relativamente aos chips de 7nm. E também não ficou claro de que forma a empresa distribui esses componentes pelos seus produtos e equipamentos Ryzen, EPYC ou Radeon.

Mas não foi por acaso que a AMD conseguiu uma disponibilidade significativa destes componentes. O principal motivo prende-se com o facto de a Apple estar focada em componentes de 5nm, deixando para trás os de 7nm. Lembramos que a marca da maçã já reservou praticamente toda a capacidade de chips de 5nm da fabricante taiwanesa.

Em suma, é importante que a AMD garanta então estes componentes para, assim, continuar a conseguir trazer produtos potentes para o mercado. E o segmento hardware, nomeadamente de processadores e gráficas, tem estado cada vez mais competitivo.