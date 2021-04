Apple já tem o chip ‘M2’ da próxima geração para MacBooks em produção

Os SoC Apple Silicon vieram para ficar e a empresa de Cupertino já tem a nova geração deste chip em produção industrial. Segundo informações do canal Nikkei Asia, os “M2”, designação em homenagem ao chip M1 da Apple, irão demorar pelo menos três meses para serem produzidos. Assim, espera-se que só em julho saiam as novas máquinas MacBooks com a nova geração da tecnologia desenvolvida pela engenharia da Apple.

O novo chip M2 será um avanço esperado ao anterior Apple Silicon, mas possivelmente ainda será fabricado com a litografia de 5 nanómetros. Por trás do fabrico está multinacional taiwanesa TSMC que trabalha para a Apple.

Apple Silicon M2 para substituir o M1

Há muitas vozes relacionadas ao mundo do hardware que apostariam numa evolução do M1 para o M1X. Contudo, a Apple parece ter outras ideias, pelo menos é assim que as informações surgem no jornal diário de economia do Japão. Segundo se pode ler, fontes familiarizadas com o assunto, avançaram que:

A próxima geração de processadores Mac concebidos pela Apple entrou em produção em massa este mês […] Assim, este passo aproxima a gigante tecnológica norte-americano do seu objetivo que é substituir as unidades centrais de processamento concebidas pela Intel pelas suas próprias. Os envios do novo chipset – provisoriamente conhecido como o M2, depois do atual processador M1 da Apple – poderiam começar já em julho para utilização nos MacBooks, que estão programados para serem vendidos no segundo semestre deste ano.

Produzido pelo fornecedor da Apple TSMC, o chip M1, da classe Apple Silicon, fez a sua estreia no final do ano passado com a introdução do Mac mini, MacBook Air, e MacBook Pro de 13 polegadas. Os resultados foram espantosos já que esta tecnologia trouxe melhorias consideráveis de desempenho e eficiência da bateria face aos chips Intel que a Apple usava anteriormente.

Novos produtos serão a ponte para próximos lançamentos

Conforme tivemos a oportunidade de seguir, na semana passada, a Apple revelou os novos iMacs de 24 polegadas e uma redesenhada linha de iPad Pro. Assim, para sublinhar as capacidades de hardware destes dispositivos, a Apple equipou-os com o mesmo processador M1 de 5 nm baseado nos seus outros Macs Apple Silicon.

Com um CPU de 8 núcleos, até uma GPU de 8 núcleos, um Motor Neuronal de 16 núcleos, arquitetura de memória unificada, além de outras fulcrais melhorias, a Apple refere que o chip M1 proporciona um desempenho do sistema até 3,5x mais rápido, um desempenho gráfico até 6x mais rápido, e uma aprendizagem automática até 15x mais rápida. Além disso, com esta tecnologia os dispositivos oferecem uma duração da bateria até 2x mais longa do que os Macs da geração anterior.

O que se pode esperar da Apple a seguir?

A Apple disse em 2020 que a empresa levaria dois anos a fazer a transição completa dos chips Intel para Apple Silicon. Os rumores sugerem que os futuros Macs com esta tecnologia incluirão novos modelos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas com um formato totalmente novo já no segundo trimestre 2021. Além disso, espera-se um iMac de 27 polegadas redesenhado no final deste ano e uma versão menor do Mac Pro, provavelmente em 2022.

Portanto, a empresa parece totalmente balançada em deixar a dependência da Intel, assim como de outros fornecedores. A produção interna parece estar a trazer resultados muito positivos.