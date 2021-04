Tesla vai reciclar motores e baterias na Giga Shanghai

Além de ter cofundado uma das mais relevantes empresas de veículos elétricos, Elon Musk não esconde que é um aficionado pelo clima e pela luta contra as alterações climáticas. No entanto, um dos grandes problemas dos elétricos é o ciclo de vida das suas baterias, que choca com os valores que aparentemente o CEO defende.

Indo ao encontro de uma solução para esta problemática, a Tesla vai reciclar motores e baterias nas novas instalações da Gigafactory em Shanghai.

Giga Shanghai vai aderir à reciclagem de componentes

Embora os veículos elétricos sejam uma opção ambientalmente mais sustentável do que os carros a combustão, o ciclo de vida das baterias ainda levanta muitos senãos. Afinal, se uma bateria tiver algum problema e precisar de ser substituída, é então descartada.

Nesse sentido, a Tesla está a construir uma nova infraestrutura nos terrenos da Giga Shanghai, na China, que servirá como um centro de reciclagem para os motores e baterias dos seus carros elétricos. Esta iniciativa surge no âmbito de um programa de economia circular que visa alargar o ciclo de vida dos equipamentos.

De acordo com a Reuters, esta ideia foi apresentada num documento às autoridades de Shanghai, pela Tesla. A capacidade da nova infraestrutura ainda é desconhecida.

Tesla segue novas regras chinesas

Conforme adiantou a Tesla, a Gigafactory no Nevada está a desenvolver um sistema original de reciclagem de baterias com capacidade para processar, tanto os resíduos derivados de fabrico, como as próprias baterias assim que atinjam o fim da sua vida útil.

Desta forma, a recuperação dos minerais que compõem os equipamentos, como o lítio, será maximizada, além da reciclagem de metais, como o cobre, alumínio e aço. Segundo a Tesla, essa recuperação será feita de forma otimizada, para que seja possível produzir “novos materiais de bateria”.

Com o propósito de poupar materiais e o ambiente, os reguladores chineses têm implementado novas regras relativamente à reciclagem de componentes essenciais de veículos elétricos.

