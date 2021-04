Teletrabalho: Governo cria 53 espaços de coworking no interior

Quando se fala em Teletrabalho é comum associar-se apenas ao trabalho a partir de casa. No entanto, o conceito é mais amplo e o Teletrabalho pode ser caracterizado como um espaço de trabalho, fora da empresa, com pessoas de várias áreas para troca de experiências.

Nesse sentido, o Governo vai criar até final de junho 53 espaços de coworking no interior.

Espaços de coworking com Internet, computadores e impressoras…

O Governo pretende abrir até ao final de junho 53 espaços de teletrabalho no Interior do país, em igual número de municípios, para dinamizar estes territórios e facilitar a fixação e atração de pessoas e empresas, foi hoje anunciado pelo Governo.

De acordo com as informações, os ministérios da Coesão Territorial e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social indicam que, na primeira fase da rede nacional de espaços de ‘coworking’, haverá 16 espaços na região Norte, 23 no Centro, três no Alentejo e 11 no Algarve.

Os espaços, disponibilizados pelas autarquias, vão estar devidamente equipados com computadores, impressoras e acesso à internet e vão ser divididos em áreas de diferentes tipologias, de forma a disporem de bancadas livres para diferentes períodos de ocupação, zonas privadas para videochamadas, áreas para reuniões e locais para a realização de apresentações ou ações de formação. Vão localizar-se em espaços centrais, próximos de serviços, espaços culturais ou destinados à prática de desporto

Ainda de acordo com o comunicado do executivo…

O estabelecimento destes espaços de ‘coworking’, previsto no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), vai contribuir para a dinamização dos territórios do Interior, facilitando a fixação e atração de pessoas e empresas, diminuindo a necessidade de deslocações e a consequente pegada carbónica e melhorando a qualidade de vida das populações do Interior, ao promover a conciliação entre vida profissional e familiar

As câmaras municipais serão responsáveis pela divulgação destes espaços, disponibilizando fotografias ou vídeos para permitir a realização de visitas virtuais por parte de eventuais interessados, e fornecendo informação relativa às características do espaço, condições de utilização, calendário anual, horário de utilização e custo associado.

