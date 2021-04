Ao longo dos anos a interface dos smartphones Huawei têm ficado mais completa. Contudo, para muitos, acaba mesmo por ficar mais complexa de usar.

Para que não sinta estas dificuldades, existe a possibilidade de ter uma interface mais simples e mais limpa. Veja como ativar e melhorar a forma como usa o seu Huawei.

Simplificar a interface do smartphone

Na sua interface, os smartphones da Huawei têm uma liberdade grande. A EMUI dá aos utilizadores muitos elementos de configuração e de enriquecimento. Podem adicionar widgets, informações e outros dados relevantes.

Claro que nem todos querem este grau de complexidade e procuram apenas uma interface simples. Claro que esta pode ser disponibilizada, de forma simples. Assim, tudo se conjuga para ter o mínimo, mas, ao mesmo tempo, o essencial para ser usado.

Modo simples num Huawei para ajudar

Para ativar este modo, deve primeiro abrir as Definições do smartphone Huawei. Aqui dentro, devem descer até ao final, para procurar a opção Sistema e atualizações. Nesta área, deve agora procurar a opção Modo simples. De seguida, deve ativar o novo modo.

No modo simples, tudo fica naturalmente… mais simples. Encontram ícones mais simples e organizados de forma menos complexa. Têm também o texto maior e que se torna muito mais simples de ler e de utilizar a qualquer momento.

Interface muito mais interessante de usar

Esta nova imagem e a arrumação dos elementos é transversal a todo o sistema, mesmo dentro das apps que estão presentes. Todos os elementos dos smartphones Huawei ficam assim adaptados e mais simples de usar, com menos complicação e muito mais natural de ler.

Para desativar este modo, basta abrir as Definições novamente. Aqui dentro, no final e num ícone grande, vão encontrar a opção pretendida. Este modo simples facilita a utilização do smartphone.