7 motivos para escolher o Smartphone Gaming Black Shark 4

A procura por um smartphone varia muito com as necessidades de cada utilizador e, claro, do seu orçamento disponível. Para quem gosta de jogar e tem no Android alguns dos seus jogos favoritos prontos para um desafio a qualquer hora e qualquer lugar, então será um smartphone gaming a melhor escolha. O Black Shark 4 surge como uma opção robusta, com características únicas nesta área dos jogos.

Neste artigo vamos destacar alguns aspetos que fazem com que se distinga no mercado.

Botões mecânicos de gatilho pop-up

Uma das características que torna o Black Shark 4 especial é a inclusão de gatilhos na lateral. Assim, o jogador terá, tal como num gamepad, botões que o vão ajudar a ter um melhor resultado no decorrer do jogo.

Estes gatilhos estão “escondidos”, sendo revelados através de um sistema pop-up de elevação magnética. Desta forma não terão qualquer interferência na utilização do dia a dia.

Apesar de estarem desenhados e otimizados para jogos, ainda poderão ser utilizados, por exemplo, para fazer capturas dem ecrã ou gravações, entre outras opções.

Bateria de 4500mAh com carregamento ultra rápido a 120W

A bateria que equipa o Black Shark 4 tem uma capacidade de 4500 mAh. Para jogadores, uma bateria que carregue rapidamente é essencial e, por isso, esta vem com uma potência de carregamento de 120W.

Em apenas 16 minutos, terá então o smartphone carregado na totalidade, considerando um carregamento dos 0% aos 100%. O modelo Pro ainda consegue ser um minuto mais rápido!

Desempenho do Black Shark 4 adaptado ao universo gaming

O Black Shark 4 tem no seu interior um processador adaptado ao universo gaming. Trata-se do Snapdragon 870 5G, tendo uma GPU Adreno 650.

Apesar de a Xiaomi ter lançado várias versões, a verdade é que nem todas estão disponíveis para o nosso mercado. Contudo, é possível contar com um smartphone com 8 GB de RAM, o que é muito bom para ambiente de jogo.

Taxa de atualização de 144Hz

O ecrã é Super AMOLED de 6,67″ com tecnologia always-on display integrada e com uma taxa de atualização de 144Hz. Além disso, tem HDR10+ e uma resolução de 1080 x 2400 píxeis.

A taxa de resposta ao toque é também impressionante e pode ir até aos 720 Hz. Estas características conjugadas são excelentes para os jogadores que terão, assim, uma experiência mais suave e responsiva.

Áudio envolvente

O sistema de áudio inclui dois altifalantes para reprodução de som em stereo e ainda jack de áudio de 3,5 mm. Assim, a juntar à qualidade de jogo, o utilizador ainda terá uma experiência mais imersiva, dentro do que um smartphone pode oferecer, no que respeita à qualidade de som.

Câmara tripla do Black Shark 4

Neste rol de características a destacar, há que falar das câmaras. Apesar de se tratar de um smartphone gaming, a verdade é que nenhum consumidor irá comprar um smartphone apenas por esse motivo. Se tem bom desempenho em jogos, terá bom desempenho noutras tarefas do dia a dia. No entanto, a área da fotografia e vídeo também é essencial.

Na frente existe uma câmara de 20 MP. Já na traseira existe um módulo completo com a câmara grande angular de 48 MP (abertura f/1.8), a ultra grande angular de 8 MP (f/2.2) e a de profundidade de 5 MP (f/2.2).

Há ainda que referir que é possível gravar vídeo a 4K a 60 fps na resolução máxima.

E a que preço?

O smartphone Black Shark 4 estará disponível por um preço promocional de cerca de 372 € ($449) a partir de amanhã, dia 28 de abril, às 8h00. Para conseguir esse preço, deve fazer uso do cupão de 25,45€ disponível na página do produto. Após o período promocional, a terminar em 30 de abril às 7h59, retomará o preço de cerca de 425 €.

O envio é feito a partir de armazém da Polónia, sendo por isso entregue rapidamente e sem custos adicionais. Para as primeiras 200 compras, será oferecida uma capa Black Shark 4 fluorescente e, para as primeiras 300 compras, também serão oferecidas mangas de dedo Black Shark Gaming.

Black Shark 4

