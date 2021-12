TSMC: “CEO da Intel é muito velho para tornar a empresa numa grande fabricante de novo”

No mundo da tecnologia não existe apenas o desenvolvimento de novos equipamentos e o lançamento de produtos diferentes. Também aqui há espaço para discórdias, polémicas, conflitos e tensões, especialmente entre as maiores marcas do mesmo setor.

Nesse sentido, a TSMC respondeu agora às últimas hostilidades da Intel e afirmou que o seu CEO é demasiado velho para tornar a marca numa grande fabricante de chips novamente.

TSMC vs Intel

Cada vez são mais frequentes as picardias e indiretas entre as várias marcas concorrentes do mundo tecnológico. A Intel já teve diversas situações onde desdenhou das suas rivais, como a Apple e a AMD.

Mas também a taiwanesa TSMC não passou despercebida ao olhar crítico da empresa norte-americana liderada por Pat Gelsinger. Recentemente, o executivo referiu que haveria atualmente alguma instabilidade de se depender da fabricante de asiática devido a vários problemas que estão a surgir entre Taiwan, China e EUA e que poderiam colocar em risco a segurança da rede de fornecimento e levar a uma interferência chinesa.

No entanto, a provocação de Gelsinger teria como objetivo convencer a administração de Joe Biden de excluir as fundições asiáticas do US Chip Act e, assim, garantir que os subsídios fossem parar à Intel, o que a ajudaria a tornar-se mais competitiva contra a TSMC e a Samsung Foundry, que são fortemente subsidiadas pelos seus governos.

No entanto, numa entrevista à edição taiwanesa do United Daily News (UND), Morris Chang, fundador e ex-presidente da TSMC respondeu a estas afirmações. Ao ser questionado se Pat Gelsinger seria capaz de tornar a Intel grande novamente, Chang referiu que o CEO da marca rival já tem sessenta anos e, como tal, não terá tempo suficiente para alcançar essa elevada meta.

Segundo as regras internas da Intel, os seus executivos reformam-se ao atingirem os 65 anos de idade. Assim, o seu executivo terá apenas 5 anos pela frente até conseguir recuperar a grandeza da empresa. Por outro lado, a Intel é flexível nesta regra e, caso Gelsinger mostre um bom trabalho, certamente que essa idade será alargada.

Curiosamente, Morris Chang nasceu 1931 e, portanto, tem atualmente 90 anos de idade.