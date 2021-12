Intel diz que não perdeu quota de mercado para a AMD, mas sim que lha deu

Assim como na generalidade dos segmentos, também no setor de hardware existe rivalidade, mais ou menos saudável, entre as várias marcas. No que respeita aos processadores de computadores, temos de um lado a Intel e do outro a AMD, sendo que esta última tem conquistado algum terreno importante da concorrente.

No entanto, agora o CEO da Intel, Pat Gelsinger, teceu algumas afirmações interessantes onde indica que a sua empresa não perdeu quota de mercado de CPUs x86 para a rival AMD, mas que, pelo contrário, lha deu.

Intel diz que deu a quota de mercado conquistada pela AMD

Foi durante o evento Credit Suisse Tech Conference, que o CEO da Intel, Pat Gelsinger, respondeu de uma forma pouco esperada acerca dos rápidos ganhos da AMD no que respeita à participação de mercados dos CPUs x86, para equipamentos domésticos e servidores. Segundo o executivo, não foi tanto a empresa rival que conquistou essa quota, mas sim a Intel que, por sua vez, lha deu.

Eu não perdi participação de mercado para a AMD, ao invés disso, eu dei-lhe essa participação, porque ela não tinha essa capacidade. Portanto, muito disto é apenas para acompanhar o nosso mercado crescente e anos de subinvestimento.

Portanto, em suma, a AMD não tirou nenhuma fatia do mercado da Intel. Esta é que lha deu gratuitamente após passar uma fase menos competitiva.

No entanto, já no que respeita apenas ao mercado dos servidores, Gelsinger não se mostra assim tão otimista. Neste campo, o CEO acredita que a AMD vai dar um novo salto de desempenho no próximo ano com os seus processadores EPYC Genoa de 96 núcleos e os EPYC Bergamo de 128 núcleos, ambos construídos num processo de 5nm da AMD.

O executivo adianta que o mercado dos servidores será um pouco mais complicado nos próximos anos, com as duas rivais a tentar manter a liderança absoluta.