Samsung Galaxy S22 surge em foto real. Confirmam-se os rumores?

Será no mês de fevereiro, segundo indicam os analistas, que a Samsung irá apresentar a sua nova linha de smartphones topo de gama, os novos Galaxy S. A grande novidade desta série será a fusão com a extinta linha Note. Espera-se que o modelo Galaxy S22 Ultra, além de suportar a interação com a S Pen, ainda traga uma acoplada, ao contrário do que aconteceu com o S21 Ultra.

Já muitas renderizações chegaram à internet e até já foram mostradas as capas que parecem confirmar estas imagens. Agora surge uma nova imagem, dada como uma foto real do modelo.

Há muito que vamos vendo o Galaxy S22 a surgir em renderizações. Estas são imagens criadas a partir de rumores e de fugas de informação da empresa. A verdade é que raramente falham face ao produto final.

De Note, a Ultra

Um dos modelos que mais curiosidade tem despoletado na internet, é o Galaxy S22 Ultra. Este modelo virá dar lugar à linha Note, trazendo consigo a característica S Pen integrada.

As imagens supostamente reais já partilhadas deste smartphone, vêm realmente confirmar as renderizações, sendo o que mais se destaca é a zona das câmaras traseiras, que, ao contrário do modelo anterior, não é destacado por nenhum módulo. As câmaras são salientes e independentes. Este é um design que também já ficou confirmado por algumas capas reveladas. O seu ecrã é também ele ligeiramente curvo nas laterais.

Samsung Galaxy S22, a imagem

Esta manhã, o leaker Ice universe partilhou uma daquele que será o Samsung Galaxy S22. Esta foto apenas revela a traseira do smartphone onde o módulo de câmaras, ao contrário do modelo Ultra, tem um ligeiro relevo em torno das câmaras, ainda que mais discreto que na versão Galaxy S21.

Não é certo ainda que esta foto se refira efetivamente ao modelo Galaxy S22, podendo até ser relativo ao S21 FE que chegará em janeiro. Resta esperar para confirmar as evidências.