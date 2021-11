CPUs Intel Meteor Lake de 14ª geração devem ser fabricados pela TSMC

A Intel ainda agora lançou a sua nova linha de processadores de 12ª geração, Alder Lake, mas já se começa cada vez mais a falar nos CPUs do futuro da empresa norte-americana.

De acordo com dados revelados recentemente, a gama de processadores Intel Meteor Lake, pertencente à 14ª geração, deverá ser fabricada pela taiwanesa TSMC.

Linha Intel Meteor Lake de 14ª geração deve ser fabricada pela TSMC

Segundo fontes do site Commercial Times, os próximos processadores da linha Intel Core Meteor Lake da 14ª geração podem contar com chips fabricados pela fabricante taiwanesa TSMC.

Para já ainda não existe nenhum anúncio ou confirmação oficial sobre esta possibilidade. No entanto a mudança de estratégia da empresa norte-americana ao abrir a possibilidade de outra fabricantes participarem na produção dos seus próprios chips, assim como a parceria com a fabricante taiwanesa para o fabrico das suas placas gráficas gaming da linha Arc, reforçam ainda mais esta hipótese.

As fontes adiantam que para as GPUs integradas nestes futuros processadores Meteor Lake, a Intel deverá recorrer à litografia de 3 nm (N3) da TSMC, que contarão com um die dedicado. A fabricante de Taiwan ficará também responsável pelo SoC-LP, área do CPU dedicada às memórias e às opções de conectividade como PCIe e rede Wi-Fi, que deverá ser fabricada no processo N5 de 5 nm ou N4 de 4 nm.

Mas nem tudo ficará nas mãos da TSMC pois o Compute Tile, dedicado aos núcleos de processamento, devem manter-se no controlo das fábricas da Intel, através de um processo de 7 nm, designado Intel 4.

Os próximos processadores Meteor Lake também terão um design híbrido. E esta será a primeira linha da empresa a chegar com um formato Multi-Chip Modula (MCM), ou seja, o chip maior é composto por diversos chips menores, também designados de chiplets.

Os CPUs já têm confirmados pela Intel três chiplets: o Compute Tile com uma combinação dos novos P-Core Redwood Cove de alto desempenho e E-Cores Crestmont de baixo consumo; o SoC-LP, para memórias e conectividade; e a GPU com gráficos integrados com até 192 Unidades de Execução, ou seja, a maior gráfica integrada já desenvolvida pela empresa de Pat Gelsinger.

A 14ª geração de processadores deverá chegar ao mercado em 2023, mas muito provavelmente apenas no último trimestre.

