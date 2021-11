O Spotify, sendo usado em muitas plataformas e em muitas situações, tem algumas opções dedicadas. Um exemplo disso é a interface que tem para o automóvel e que ajuda os condutores a prestarem o máximo de atenção à estrada.

Pois esta opção, que muitos usavam de forma diária, foi removida pelo Spotify e deixou de estar disponível. Tudo voltou ao formato original, mas poderá ser apenas temporário, estando muitas novidades a serem preparadas.

O fim de uma das melhores funcionalidades

A interface do Spotify dedicada à condução era uma das muitas funcionalidades que os utilizadores apreciavam. Se estivesse ativa detetava a ligação ao automóvel e permitia ter acesso a uma interface simplificada e muito mais natural de usar por todos.

O desaparecer desta opção foi detetado há alguns dias por utilizadores do serviço, que se apressaram a reportar a falta nos fóruns deste serviço de streaming. A opção de configurar foi retirada, sem qualquer alerta e até então sem qualquer justificação.

Spotify prepara novidades para usar no carro

A resposta a esta questão não tardou a surgir nos fóruns do Spotify, onde um moderador, associado ao serviço revelou tudo. Esta funcionalidade foi efetivamente removida, mas não porque não seja usada pelos utilizadores do serviço.

O que foi revelado é promissor e indica que em breve vão surgir mais novidades. O Spotify está a testar novas funcionalidades para melhorar a usabilidade e esta será uma área onde vão apostar no imediato, em especial no que toca à utilização no carro.

Interface para ouvir música será renovada

Nessa mesma publicação o Spotify revelou aos utilizadores formas alternativas para terem o serviço no carro. Falamos do Android Auto, do modo de condução do Assistente da Google ou do próprio Google Maps, ou Waze, que integram com o serviço de streaming.

Resta então esperar e ver o que o Spotify está a preparar para substituir a interface de utilização no carro. O seu kit de utilização nos automóveis está lançado, ainda que apenas nos EUA e num grupo restrito. Assim, esta interface era a ideal para quem quer apenas ouvir música no carro.