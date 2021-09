CPUs Intel Meteor Lake podem ter tecnologia semelhante ao “Neural Engine” da Apple

A Intel é a mais forte fabricante de processadores do mundo. Contudo tem perdido algum poder para a rival AMD, que tem crescido consideravelmente. Por isso mesmo, a empresa norte-americana já tem na manga a preparação de novos e potentes produtos.

Segundo as informações mais recentes, os processadores Intel Core Meteor Lake podem chegar com tecnologia semelhante ao "Neural Engine" da Apple.

Se por um lado ainda não se conhecem oficialmente os novos processadores Intel Alder Lake, apesar dos vários leaks, os olhos já estão postos na geração mais à frente, nos Intel Core Meteor Lake.

Futuros CPUs da Intel podem trazer tecnologia semelhante ao Neural Engine

Agora, o youtuber Tom, proprietário do popular canal Moore's Law is Dead, diz ter recebido informações sobre esta 14ª geração de processadores. De acordo com as informações, os CPUs da gama Intel Core Meteor Lake virão equipados com uma tecnologia semelhante ao "Neural Engine" da Apple.

A tecnologia é a VPU Movidius, uma Unidade de Processamento Visual que já existe e já é usada, especialmente em câmaras inteligentes. Segundo a Intel, "a VPU Movidius permite a inferência de aprendizagem profunda com eficiência computacional e excelente desempenho por watt".

De acordo com as informações recebidas pelo youtuber, a VPU deverá ocupar o mesmo die (circuito integrado) onde o CPU se encontra. A tecnologia pode então chegar aos processadores Intel em 2023. Tom refere ainda que grande parte do processamento gráfico que ficaria a cargo do CPU, será depois função dos 16 núcleos da VPU. Para além disso, estes núcleos necessitarão de menos energia do que a consumida pelo CPU.

Portanto esta tecnologia será semelhante à "Neural Processing Unit" (NPU) integrada, por exemplo, nos processadores M1 da Apple.

Embora a Intel já tenha esta solução desenvolvida, o facto de integrar na futura linha dos processadores da marca possibilita que ela chegue massivamente ao público geral, e não apenas às câmaras inteligentes. Por sua vez, em maio, o CEO Pat Gelsinger referiu que os CPUs da gama Meteor Lake já estariam prontos para a produção em massa.

