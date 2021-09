As nossas sugestões de Regresso às aulas… e não só

O mês de setembro traz com ele o regresso às aulas e, consequentemente, a necessidade de investir em algum material novo, nomeadamente, nalguma tecnologia.

A pensar naqueles que não podem despender de muito mais dinheiro do seu orçamento, selecionámos alguns produtos a preços mais acessíveis, capazes de suprir as necessidades de grande parte dos alunos. E não só...

Sugestões de Regresso às aulas… e não só

Computador portátil CHUWI Lapbook Pro

A primeira sugestão vai para um computador portátil, um produto hoje considerado como essencial para responder às necessidades dos alunos como elaboração de trabalhos de grupo, aulas à distância e até de fazer algumas provas de avaliação.

O LapBook Pro é um computador portátil com Windows 10, disponível com 8 GB de RAM e um SSD de 256 GB. O seu ecrã é de 14,1 polegadas e tem uma resolução FullHD. De notar, que as margens do ecrã são bastante reduzidas. Além disso, o seu design é bastante minimalista e muito fino.

O processador que o equipa é um Intel Celeron N4100. Tem Bluetooth 4.0, Wi-Fi ac a 2.4 e 5 GHz. Inclui uma porta USB 3.0, jack de 3,5mm, porta microHDMI e ainda porta USB Tipo-C.

O computador portátil CHUWI Lapbook Pro está disponível por cerca de 273€ utilizando o código de desconto BGPRCW14HCZ, com envio rápido e gratuito a partir da Europa.

CHUWI Lapbook Pro

Tablet Alldocube iPlay 40 de 10.4”

O tablet é também uma excelente ferramenta de trabalho para os estudantes. O Alldocube iPlay 40 tem um ecrã IPS de 10.4", com resolução de 2000 x 1200 píxeis. O processador é um UNISOC T618 octa-core, tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Vem ainda equipado com Android 10.

Na frente existe uma câmara de 5 MP e na traseira uma de 8 MP, ideais para vídeo-chamadas e até para fazer algumas fotos. A bateria tem uma capacidade de 6000mAh.

De referir ainda que vem equipado com Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS e até suporte para cartão SIM para rede 4G. Além deste slot, ainda tem um outro para microSD (até 2TB) e porta USB Tipo-C.

O tablet Alldocube iPlay 40 está disponível por cerca de 162€ com o código BG76bb7f, disponível a partir de Espanha e com entrega gratuita em 24 horas.

Alldocube iPlay 40

Tablet Alldocube iPlay 20 Pro

O modelo Alldocube iPlay 20 Pro é uma opção ainda mais barata para este regresso às aulas. O ecrã é de 10,2" com resolução 1920 x 1200 píxeis. Neste caso, o processador é um SC9863A A55 octa-core, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e também tem Android 10.

De notar que a bateria também é de 6000mAh, vem equipado com Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS e tem suporte para cartão SIM para rede 4G. Além deste slot, ainda tem um outro para microSD (até 512 GB) e porta USB Tipo-C.

O tablet Alldocube iPlay 20 Pro encontra-se à venda por um preço promocional de cerca de 128€, disponível também a partir de Espanha.

Alldocube iPlay 20 Pro

Monitor gaming BlitzWolf BW-GM3

Finalmente, a última sugestão vai para o BlitzWolf BW-GM3. Não é propriamente uma necessidade para o regresso às aulas, nem um produto propriamente barato. No entanto, será, ainda assim, uma opção a considerar para quem quer um monitor bom para jogos e que dará também para executar os trabalhos escolares.

O BlitzWolf BW-GM3 é um monitor curvo de 34" com proporção 21:9 e uma curvatura típica de 1500R. A resolução é de 3440 x 1440 píxeis, com 300 cd/m^2 de brilho e uma taxa de atualização de 165Hz.

O suporte é ajustável em altura, no ângulo e gira na laterias. Tem ligação para jack de 3,5 mm, duas portas DP, uma HDMI, outra USB e ligação DC.

O monitor gaming BlitzWolf BW-GM3 encontra-se disponível por cerca de 359€, utilizando o código de desconto BGf3b0af, com envio rápido a partir da Europa.

BlitzWolf BW-GM3

Outras sugestões de regresso às aulas...

Neste regresso às aulas, há muitas mais oportunidades para aproveitar, conseguindo assim fazer compras aos melhores preços. Veja, por isso, outros computadores portáteis e outros tablets a ótimos preços.

Inserido nas comemorações do 15º aniversário da Banggood, tem disponível um guia de ofertas para diversos tipos de produtos, um centro de cupões para produtos de todas as categorias, e um conjunto de produtos agora com os preços mais baixos de sempre.

Não deixe de conhecer outras oportunidades: