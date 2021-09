Surgem imagens da gráfica de mineração Nvidia CMP 170HX que alcança 164 MH/s

As placas CMP foram a solução ideal que a Nvidia encontrou para responder aos vastos pedidos de equipamentos para a mineração de criptomoedas.

Esta gama já conta com algumas variantes, e agora surgem imagens do modelo CMP 170HX. Para além disso, novos testes voltam a confirmar que a placa alcança uma taxa de hash de até 164 MH/s.

De forma a voltar a colocar as placas gráficas, como a linha GeForce RTX 30, nas mãos dos jogadores, a Nvidia lançou a gama CMP (Cryptocurrency Mining Processor), exclusiva para a mineração de criptomoedas.

Esta linha conta com modelos mais potentes do que outros, correlacionados diretamente com uma maior ou menor taxa de hash.

Nvidia CMP 170HX é capaz de minerar Ethereum a 164 MH/s

No início do mês de julho, alguns dados apontavam que o modelo CMP 170HX era capaz de minerar a criptomoeda Ethereum com uma taxa de hash de 164 MH/s. Agora, praticamente três meses depois, novos dados vêm confirmar esta possibilidade.

Segundo os testes do algoritmo Ethash, esta GPU consegue até 164 MH/s e um consumo de 250W. Como termo de comparação, em média os modelos GeForce RTX 3090 contam com uma raxa de hash de 120 MH/s com um consumo de 300W.

Conheça a placa de mineração em imagens

Para além disso há também novas fotografias, divulgadas por um site chinês, que nos mostram um pouco melhor como será esta placa. Segundo as imagens, a CMP 170HX conta com um design diferente de outros modelos, com um sistema de arrefecimento passivo.

No fundo, esta é uma GPU A100 recondicionada com a finalidade de minerar as moedas digitais. Não conta com porta de conexão de vídeo e, como tal, definitivamente não se destina a outro fim que não a extração das criptomoedas.

A placa é composta por 4.480 núcleos CUDA, 54% dos encontrados no chip completo GA100. Conta ainda com apenas 8GB de memória HBM2e e uma largura de banda máxima de 1.493 GB/s.

Segundo dados do CPU-Z, a CMP 170HX consegue frequências de 1.140 MHz a 1.410 MHz. A versão da BIOS não suporta overclock da memória, o que bloqueia as tentativas de otimizar a mineração.