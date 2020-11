Playstation Store já aderiu à Black Friday

Com o passar dos últimos anos, a Black Friday já se conseguiu tornar uma data importante do nosso calendário e como tal, este ano, vai voltar. E a Playstation vai lançar inúmeras promoções.

Venham ver quais…

Existem vários exemplos de tradições importados do resto do Mundo, e a Black Friday é precisamente um dos mais recentes. Trata-se de uma data que leva muitas pessoas às lojas (físicas ou, virtuais) na procura de pechinchas e descontos mais interessantes.

A Sony Playstation, tal como tem vindo a ser costume nos anos anteriores, também pretende aderir ao Black Friday deste ano e como tal, já tem algumas promoções ativas na Playstation Store.

PS Plus e PS Now

A campanha da PlayStation para a Black Friday deste ano começou na semana passada e apresenta vários descontos.

Por exemplo, os jogadores encontrarão um desconto de 25% nas subscrições anuais do PlayStation Plus e do PlayStation Now, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de todas as vantagens de cada um destes serviços durante 12 meses por 44,99€, em vez dos 59,99€ habituais.

Este desconto de 25% em cada uma destas subscrições estará disponível até ao próximo dia 30 de novembro para compras realizadas nos pontos de venda habituais ou através da PlayStation Store.

De realçar que os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 5 poderão ainda desfrutar de um alinhamento selecionado de 20 jogos para a PlayStation 4 que definiram uma geração graças à Coleção PlayStation Plus, que inclui aclamados títulos como: God of War, Days Gone, Call of Duty Black Ops III – Zombies Chronicle Edition, Resident Evil 7, Uncharted 4: O Fim de Um Ladrão, Final Fantasy XV, Mortal Kombat X, Monster Hunter: World, Fallout 4, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e muito mais.

Jogos, jogos e mais jogos

É claro que uma promoção na Playstation Store, que não incluísse jogos, não seria a mesma coisa e como tal, os descontos são muitos e bons.

Venham ver:

A Black Friday está aí e com ela muitas promoções a não perder na Playstation Store.