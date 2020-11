COVID-19: Governo vai ter mais ações de fiscalização ao Teletrabalho

Com a pandemia por COVID-19, o teletrabalho passou a ser algo ainda mais comum. Os funcionários passa a trabalhar a partir de casa (quando é possível), mas nem tudo é simples! Há patrões que não aceitam a ideia e obrigam os funcionários a trabalhar presencialmente.

O Governo lançou ontem o aviso e referiu que as ações de fiscalização ao cumprimento do teletrabalho irão ser aumentadas.

COVID-19 volta a tornar obrigatório o Teletrabalho

O teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, consiste numa prática de trabalho efetuada à distância, por exemplo, a partir de casa, a qual é executada autonomamente, com o recurso ferramentas digitais de comunicação e de colaboração entre as entidades envolvidas (empresas, colaboradores e clientes).

Ontem, aquando no anúncio do primeiro-ministro António Costa das novas medidas para o estado de emergência, foi revelado que as ações de fiscalização ao cumprimento do teletrabalho vão ser intensificadas. Segundo António Costa, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, já deu mesmo autorização para “ações efetivas para se verificar o cumprimento desta obrigação [teletrabalho]”.

O primeiro-ministro revelou também que as deslocações mostram muito movimento. “Há muitas mais pessoas a deslocar-se do que aquelas que deviam”. A conclusão teve como base os dados disponibilizados pela Google.

Leia também…