Mafia II Definitive Edition chegou às consolas de Última Geração

Em 2010 a 2K Games lançou Mafia II, o sucessor espiritual de Mafia I na altura, o melhor jogo sobre a máfia lançado até então.

Mafia II não defraudou e rapidamente assumiu o papel do título original, sendo um dos jogos de maior sucesso da altura. (Playstation 3, Xbox 360 e PC).

Agora, passados 10 anos e de uma forma algo inesperada, a 2K Games lançou Mafia II Definitive Edition.

A série Mafia é um dos franchises de eleição da 2K Games e uma das maiores provas disso mesmo é o facto de a companhia estar atualmente a desenvolver uma coleção para os jogos da franchise. Essa coleção irá incluir seguramente os três jogos da série.

No entanto, e de uma forma algo inesperada, a 2K Games lançou no mês passado uma edição remasterizada de Mafia II, a que deu o nome de Mafia II Definitive Edition. Esta Definitive Edition foi lançada para Playstation 4 e Xbox One.

Mafia II Definitive Edition é, na sua essência, o jogo original lançado em 2010, com algumas melhorias e com todos os conteúdos extra, lançados entretanto.

A Máfia nos Estados Unidos nos anos 40

Para quem não conhece o jogo, Mafia II apresenta-nos uma história sobre o crescimento da máfia nos Estados Unidos, nos anos imediatamente seguintes à 2ª Grande Guerra Mundial.

O próprio protagonista principal, Vito Scaletta, participou na Operação Husky e no decorrer do jogo chegamos mesmo a ter uma missão em terras italianas, na qual temos a oportunidade de participar num dos combates.

No entanto a ação propriamente dita toma lugar quando Vito regressa da Guerra.

As comparações de Mafia com GTA são inevitáveis.

Com uma jogabilidade muito semelhante à de Grand Theft Auto, especialmente por se passar numa grande metrópole e livre de explorar, o jogo decorre na cidade fictícia de Empire Bay. Trata-se de uma cidade à medida dos anos 40 e que apresenta vários distritos e zonas diferentes entre si, mostrando aquele que seria o aspeto de uma cidade norte-americana no pós-guerra.

Conforme referi, Mafia II acompanha a ascensão de Vito Scaletta no seio da organização criminosa: Máfia.

Efetivamente a cidade de Empire Bay é bastante grande e o facto de apresentar uma grande variedade de zonas distintas torna-se ainda mais apelativo, pois, encontra-se acessível para o jogador explorar a seu belo prazer (entre missões) desde o início.

Existe um pouco de cada zona típica de uma grande metrópole: cais de mercadorias com respetivos armazéns (local de eleição para a máfia) e estivadores, o centro da cidade com os primeiros arranha-céus, subúrbios habitacionais de diferentes classes sociais. e até mesmo um monte arborizado (ideal para enterrar ‘segredos’).

Sente-se, no entanto, a falta de um pouco mais de diversidade nessa atividade que se vê nas ruas.

No entanto, o ponto forte do jogo é claramente a simbiose criada pela 2K Games entre a história que acompanha a subida de Vito na escada do poder da máfia, com as diferentes missões que terá de concretizar e um ambiente gráfico (e sonoro) que transpira genuinamente à nostalgia dos anos 40.

Já com 10 anos de vida, o jogo começa a apresentar alguns sinais de idade e os gráficos vêm-se claramente que não são de última Geração, mesmo com algum trabalho extra que tenha sido feito na remasterização. No entanto, quem recear que o jogo se encontra demasiado ultrapassado, desengane-se, pois, apesar desse grafismo mais “velhinho”, o jogo consegue mesmo assim, manter todo o ambiente e carisma do original.

As fases de ação na rua estão bastante aceitáveis, divididas em duas alturas distintas. Numa primeira metade do jogo, ainda durante os anos 40s e antes de Vito ser preso, o jogo apresenta uma tonalidade mais cinzenta, quase “sépia”. Isso acaba por promover uma sensação muito oldies e ajuda também a minimizar o peso da idade de Mafia II.

Numa altura seguinte, nos anos 50s e depois de Vito ver-se livre, surge uma nova vivacidade na cor e as ruas ganham mais calor. É nesta altura também que o jogo ganha uma maior densidade no seu enredo.

Mais que na jogabilidade propriamente dita, a idade gráfica do jogo é mais notória nas cutscenes, que apresentam-se com alguns defeitos e imperfeições, clássicas de um jogo de 2010.

Quanto à cidade, aos edifícios, aos carros, às pessoas na rua… a cidade de Empire Bay e as suas zonas circundantes são um verdadeiro organismo vivo e que surge no nosso ecrã com uma grande fluidez. Por outras palavras, a distância e forma como os gráficos vão aparecendo no ecrã, não parecem sair nada prejudicados deste remake.

Já se nota bem os 10 anos de idade que o jogo tem.

O que se pode também referir acerca da jogabilidade desta remasterização é que mantém o nível que o jogo original nos tinha apresentado. Grande parte do tempo é decorrida a conduzir os bólides da altura (perfeitas relíquias) e o resto será na conclusão das missões.

Os veículos, como não poderia deixar de ser, são clássicos da altura e para quem gosta de carros antigos vai ter aqui uma boa oportunidade de conduzir muitos deles (e até camiões), enquanto ouve as rádios locais com músicas (e diálogos) da época.

Missões essas que são bastante variadas e envolvem invariavelmente secções de tiroteios com a polícia ou outros gangs, fugas da polícia a pé ou de carro, sessões de pugilato, extorsão,…

Neste capitulo não foram feitas grandes alterações e certas ações ou movimentos (como em combate, por exemplo), notam-se um pouco antiquados.

Seja como for, não esse peso da idade, não ofusca em demasia as variadas missões que o jogo apresenta, inspiradas claramente em filmes e livros sobre a máfia, mas que encaixam na perfeição no espírito do jogo.

Para terminar tal como referi no início, esta Definitive Edition inclui o jogo original e os DLCs, entretanto lançados. Isto significa que Joe’s Adventures, Betrayal of Jimmy e Jimmy’s Vendetta estão presentes.

Não sendo um jogo de Última Geração, Mafia II Definitive Edition tem o que é preciso para satisfazer os fãs que tenham consolas atuais.