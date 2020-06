Samsung Galaxy Fold 2 com S Pen? Só se for uma miragem…

Há dias escrevemos aqui que tudo indica que no dia 5 de agosto a Samsung promova o seu Unpacked de verão com o anúncio do novo Galaxy Note. No entanto, o evento deverá trazer consigo mais alguns gadgets, nomeadamente o Galaxy Fold 2 que se especulava que viesse, finalmente, com suporte para S Pen.

Agora, um novo relatório afasta essa possibilidade.

Galaxy Fold sem S Pen… que sentido tem?

Uma das grandes críticas apontadas ao Galaxy Fold é a ausência de S Pen. Um smartphone com um ecrã tão grande, com tantas potencialidades de produtividade e, ainda mais, vindo de uma marca como a Samsung, que tem no seu portfólio os

Uma publicação no site coreano The Elec, cita fontes dentro da empresa que referem que a Samsung não vai mesmo incluir a S Pen na se novo Fold. Aparentemente tudo estaria encaminhado para tal, mas o vidro do ecrã dobrável revelou-se a principal limitação.

A Samsung não foi capaz de produzir um vidro tão fino dobrável, ao ponto de ter sensibilidade para a S Pen. Talvez o consiga em 2021, mas para já a possibilidade estará afastada.

Apesar da inovação que é o Galaxy Fold e o segmento dos ecrãs dobráveis em geral, a verdade é que há ainda uma fragilidade dos materiais utilizados na construção do ecrã. A inclusão da S Pen num ecrã como o primeiro do Galaxy Fold certamente que iria resultar em muito risco e até algumas mossas.

No entanto, a caneta iria elevar de forma substancial a usabilidade e produtividade do novo Fold.

Além desta característica agora deixada de parte, espera-se que o Fold venha com um ecrã inteiro maior e com uma taxa de atualização até 120 Hz. Além disso, também o ecrã exterior será maior e o a câmara principal semelhante ao Samsung Galaxy S20. Resta aguardar pelo 5 de agosto para confirmar todas estas informações.