Muito se tem falado na tecnologia NFT (Non Fungible Token ou Token Não-Fungível) e da sua possível integração em vários segmentos, nomeadamente no mercado gaming. Este é um tema controverso onde ambos os lados apresentam argumentos fortes para defender a sua escolha.

Assim, na nossa questão desta semana queremos que nos digam se concordam com a integração da tecnologia NFT nos jogos. Participem!

Concordam com a integração da tecnologia NFT nos jogos?

Para quem não sabe, NFT é uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain. Este título define originalidade e exclusividade a bens digitais. Sigla para "Non-fungible Token" ("Token não-fungível", em tradução livre), os NFTs têm chamado a atenção depois de serem pagas somas milionárias para adquirir este tipo de ativo na Internet.

Mas a inclusão desta tecnologia no mundo dos jogos não tem a concordância de todos. Fazendo um resumo das notícias que já foram saíndo, por ordem cronológica, a Steam proibiu jogos com transações em NFTs e criptomoedas ao mesmo tempo que a Epic Games mostrava interesse. A Coreia do Sul quis banir esta tecnologia da Google Play e App Store, enquanto a Konami já tinha ganho mais de 160 mil dólares com a venda de NFTs. Já a SEGA mostrou que o futuro passava por estes Tokens e o popular jogo Habbo Hotel também voltou já com esta tecnologia integrada. Por sua vez, a criadora do Minecraft proibiu este conceito na plataforma.

Em termos de hardware, foi criada a Polium One, a primeira consola de jogos direcionada para NFTs e blockchain. E, mais recentemente, o diretor da Xbox disse que também vê potencial no uso dos NFTs nos jogos.

Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos digam se concordam ou não com a integração da tecnologia NFT no segmento dos jogos. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

