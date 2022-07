Criadora do jogo Minecraft proíbe NFTs e Blockchain na plataforma

Os NFTs e demais criptomoedas são um assunto que a uns causa curiosidade e interesse, mas a outros causa sobretudo desconfiança. E se por um lado há empresas que receberam de braços abertos estas tecnologias, outras há que recusam veemente a sua utilização.

E é esse o caso da Mojang Studios, pois a empresa criadora do popular jogo Minecraft proibiu o uso dos NFTs e de Blockchain na sua plataforma.

Já muita tinta se escreveu sobre os NFTs, ou Tokens Não-Fungíveis, e as pessoas começam a ficar cada vez mais esclarecidas sobre este e outros temas relacionados com as criptomoedas e vendas digitais. Várias empresas e produtos já adotaram estas novidades, como por exemplo a Hyundai, o jogo Habbo Hotel, a SEGA, o Instagram, o Polium One, que é a primeira consola do mundo direcionada para NFTs e Blockchain, entre muitos outros.

No entanto, do outro lado, existem marcas e personalidades que não veem com bons olhos estas tecnologias e alertam para as desvantagens das mesmas. Por exemplo, recentemente, Bill Gates afirmou que os NFTs eram "100% baseados na teoria do mais tolo".

Minecraft não quer NFTs nem Blockchain no seu jogo

Ao contrário de outras criadoras de jogos eletrónicos, a Majong Studios recusa-se a ter NFTs e Blockchain no Minecraft. Desta forma, a empresa não quer ter nada a ver com estas tecnologias e fez questão de deixar essa decisão bem clara no site oficial do jogo.

De acordo com as informações, um dos motivos que esteve na origem desta decisão é o facto de a criadora querer oferecer uma experiência de jogo equitativa para todos os jogadores. Ou seja, ao não incluir NFTs e Blockchain, os jogadores não perdem o acesso a itens exclusivos.

Por outro lado, os NFTs não são ainda assim tão confiáveis, além de que, segundo dados recentes, as vendas desta tecnologia caíram de 12,6 mil milhões para mil milhões de dólares em apenas seis meses.